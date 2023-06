Aktien New York Ausblick: Dow stagniert nach Erholung - Nasdaq drohen Verluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen winkt zur Wochenmitte nach der Kurserholung am Vortag eine uneinheitliche Entwicklung. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial am Mittwoch kaum verändert bei 33 938 Punkten. Dagegen sieht IG den vortags besonders starken Nasdaq 100 0,4 Prozent im Minus bei 14 883 Punkten.

Am Dienstag hatten besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten den Aktienkursen in New York Halt gegeben. Doch nun belastete ein Bericht über mögliche weitere Exporteinschränkungen für amerikanische Halbleiterhersteller die Stimmung im Technologiesektor.

Dem "Wall Street Journal" (WSJ) zufolge erwägt die US-Regierung, die Bestimmungen für die Ausfuhr von Computerchips nach China zu verschärfen. Dabei gehe es insbesondere um leistungsstarke Chips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), schreibt das Blatt unter Berufung auf Insider. Die Bestimmungen dürften aber wohl nicht vor einem China-Besuch von US-Finanzministerin Janet Yellen Anfang Juli umgesetzt werden. Das US-Handelsministerium habe auf eine Bitte um Stellungnahme zunächst nicht reagiert. Gleiches gelte für AMD , während Nvidia eine Stellungnahme abgelehnt habe, hieß es weiter.

Nvidia büßten vorbörslich 3,2 Prozent auf 405,35 US-Dollar ein. Damit drohen sie weiter von der Rekordmarke von 439,90 Dollar zurückzufallen, auf die sie vor gut einer Woche geklettert waren. Für den bisherigen Jahresverlauf ergäbe das aber immer noch ein Plus von 177 Prozent, womit Nvidia die Gewinnerliste im technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 anführt.

Ende Mai war die Marktkapitalisierung des Unternehmens erstmals über die Marke von einer Billion Dollar geklettert, wodurch Nvidia Mitglied im exklusiven Club mit den Tech-Riesen Apple , Microsoft , Alphabet und Amazon geworden war. Trotz der jüngsten Verluste hatte sich Nvidia zuletzt knapp über der viel beachteten Millionen-Marke behauptet.

AMD verloren vorbörslich 2,8 Prozent auf 107,34 Dollar, was für 2023 aber immer noch einen Wertzuwachs von knapp zwei Drittel bedeutet. Vor rund zwei Wochen hatten sie mit 132,83 Dollar den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht.

Bei General Mills mussten die Anleger einen Kursrückgang von 5,2 Prozent verkraften, obwohl der Lebensmittelhersteller eine Ergebnissteigerung für das laufende Geschäftsjahr in Aussicht stellte. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal fielen allerdings durchwachsen aus./gl/jha/