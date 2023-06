ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Vitesco auf 78 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vitesco von 70 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 10. August anstehenden Quartalszahlen dürften einen hohen Auftragseingang des Antriebsspezialisten belegen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er wird etwas positiver für die Gewinnentwicklung im Geschäft mit Komponenten für Elektroautos. Der Barmittelzufluss dürfte aber wie bei anderen Autozulieferern von der Erhöhung des Betriebskapitals belastet worden sein./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 07:06 / CET

