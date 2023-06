VERTEX - Das Warten auf den nächsten Impuls

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 347,120 $ (Nasdaq)

OE Turbo Bull auf Vertex Pharmaceuticals - WKN: KH5CSC - ISIN: DE000KH5CSC1 - Kurs: 2,970 € (Citi)

Die Vertex-Aktie markierte am 02. Mai 2023 ihr aktuelles Allzeithoch bei 354,46 USD. Danach setzte der Wert kurzzeitig unter das alte Rekordhoch bei 324,75 USD zurück, fing sich aber schnell wieder. Am 15. Juni 2023 durchbrach der Wert den kurzfristigen Abwärtstrend.

Dieser Ausbruch zeigte aber kaum Wirkung. Die Aktie läuft seitdem seitwärts, behauptet sich zumindest über dem Unterstützungsbereich zwischen 339,53 und 337,98 USD. Kurze Rückfälle in den gebrochenen Abwärtstrend wurden bisher schnell aufgefangen. Aber zu einem ernsthaften Angriff auf das Rekordhoch kam es bisher nicht.

Neuer Rallyschub möglich

Das Chartbild der Vertex-Aktie deutet auf einen baldigen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch hin. Aber ein Andeuten eines Ausbruchs und der wirkliche Ausbruch sind sehr unterschiedliche Dinge. Gelingt dieser Ausbruch, dann wäre Platz in Richtung eines rechnerischen Ziels bei 399,97 USD, also bis an die runde Marke bei 400 USD.

Sollte der Wert allerdings unter 337,98 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall würde sogar eine Topbildung drohen, die aber erst mit einem Tagesschlusskurs unter 320,01 USD vollendet wäre.

Fazit: Das Chartbild der Vertex-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Es könnte in Kürze zu neuer Aufwärtsdynamik kommen.

In meinem Musterdepot „Active Trading“ aus dem kostenpflichtigen redaktionellen Angebot stock3 Trademate bin ich seit 07. Juni mittels DE000KH5CSC1 long in Vertex engagiert. Diese Position wurde am 12. Juni nach einem Anstieg um 50,61 % teilverkauft, das investierte Kapital wurde aus dem Trade wieder abgezogen. Seitdem warten wir im Depot auf den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Die Restposition liegt aktuell mit 81,10 % im Plus.

Zusätzlich lesenswert:

UNITED RENTALS - Schöner Ausbruch

Vertex Pharmaceuticals Inc

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)