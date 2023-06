STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Siemens (WKN MB502R)

Bayer musste seit dem ersten Mai rund 13% an Wert abgeben. Der Anstieg seit Jahresbeginn beträgt nur noch 7%, womit die Erholung deutlich ins Stocken geraten ist. Daher kommt der Amtsantritt von Bill Anderson genau richtig. Der US-Amerikaner löst am heutigen 1. Juni den scheidenden Bayer-Chef Baumann ab. In Stuttgart traut man Anderson die Trendwende zu und kauft einen Call-Optionsschein auf die Leverkusener.

2. Discount-Call-Optionsschein auf JPMorgan Chase (WKN MB7UXC)

Für das morgen zu Ende gehende Quartal erwarten Analysten für die US-amerikanische Großbank im Vergleich zum Vorjahresquartal eine Umsatzsteigerung von 27,75% auf 39,24 Milliarden US-Dollar. Beim Gewinn je Aktie gehen die Experten von einem Anstieg auf 3,98 US-Dollar nach 2,76 US-Dollar im Vorjahr aus. Weitere gute Nachrichten kommen von der Fed, die allen der im Rahmen des aktuellen Stresstests getesteten US-Banken eine ausreichende Kapitalausstattung attestierte. Die JPMorgan Chase-Aktie klettert heute um 0,9% auf 139,90 US-Dollar. Anleger greifen bei einem Discount-Call-Optionsschein auf das US-Geldhaus zu.

3. Knock-out-Call auf Orsted (WKN VU42HG)

Nachdem die Aktie des dänischen Windpark-Betreibers Orsted ihr Jahrestief bei 544 DKK erreichte, berappelt sich der Aktienkurs seither. Heute geht es um ein weiteres Prozent auf 652 DKK hinauf. Damit nähern sich die Papiere dem mittleren Analystenkursziel von 767,86 DKK weiter an. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Knock-out-Call auf Orsted.

Euwax Sentiment Index

Im Vormittagshandel tritt der DAX auf der Stelle und notiert bei 15.950 Punkte nahezu unverändert. Am Nachmittag werden neue Inflationsdaten für Deutschland erwartet. Die Anleger positionieren sich im Vorgriff auf der Short-Seite. Für den Euwax Sentiment stehen aktuell -26 Punkte auf der Kurstafel.

Börse Stuttgart auf Youtube

DAX - werden die Notenbanken zum Party-Crasher?

Nach dem neuen Rekordhoch gibt der DAX zwar seine Punkte wieder ab, von einer Korrektur ist aber weiter nichts zu sehen. Woher die gute Laune kommt, warum die Notenbanken die Börsenparty beenden könnten, und wo noch immer attraktive Bewertungen vorliegen, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=15KPKGdU_FU

