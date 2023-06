EQS-Adhoc: 029 Group SE: Wechsel im Verwaltungsrat

EQS-Ad-hoc: 029 Group SE / Schlagwort(e): Personalie

029 Group SE: Wechsel im Verwaltungsrat



29.06.2023 / 11:39 CET/CEST

Berlin, 29.06.2023: Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0) gibt bekannt, dass es auf der gestrigen Hauptversammlung zu Veränderungen im Verwaltungsrat der Gesellschaft gekommen ist. Die Aktionäre haben Juan Rodriguez wiedergewählt und Dr. Martina Wimmer als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. In der anschließenden Sitzung des Verwaltungsrats wurde Juan Rodriguez zum Vorsitzenden gewählt, Dr. Martina Wimmer zu seiner Stellvertreterin. Außerdem bestätigte der Verwaltungsrat Lorin van Nuland in seinem Amt als geschäftsführender Direktor der 029 Group SE. Thomas Hanke, bisheriges Mitglied des Verwaltungsrats, hat sein Amt mit sofortiger Wirkung nach Abschluss der gestrigen Hauptversammlung niedergelegt.



