EQS-News: Indigo beginnt mit der Entnahme von Soleproben und beauftragt unabhängiges Labor mit der Analyse

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 29. Juni 2023) - Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (OTCQB: IXIXF) (FSE: INEN) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Lithium-Sole-Probenahmeprogramm für die Fox Creek-Projekte in Alberta, Kanada, begonnen hat. Entnommen werden Soleproben aus mehreren von externen Öl- und Gasunternehmen betriebenen Bohrlöchern zur Bestimmung des Lithiumgehalts. Diese Proben werden dann für die bevorstehende erste Ressourcenschätzung herangezogen. Darüber hinaus werden über 300 Liter lithiumreiche Sole für die bevorstehenden Prozess- und Extraktionstests für die direkte Lithiumextraktion ("DLE") mit Sunresin New Materials gesammelt (siehe Pressemitteilung vom 20. Juni 2023). Da die Bearbeitungszeit im Labor zwei Wochen beträgt, werden die Ergebnisse für die Probenahme dieser Woche bis Mitte Juli erwartet. "Der Beginn des Sole-Probenahmeprogramms ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Unternehmensziele, nämlich der Vorstellung einer ersten Lithium-Sole-Ressource bis Herbst dieses Jahres," sagte Paul Cowley, President und CEO von Indigo Exploration. "Außerdem haben wir AGAT, eines der führenden Labor- und Testunternehmen, mit unabhängigen Qualitätssicherungmaßnahmen (QA/QC, Quality Assurance and Quality Control) für unsere Proben und Analysen beauftragt." Die Probenahme-Crew besteht aus einem Vertreter des unabhängigen externen Labors AGAT Laboratories ("AGAT") für die Probenahme, -handhabung und -analyse, einem Geologen von GLJ Ltd., der die Probenahme und -handhabung beaufsichtigt, sowie dem VP of Exploration des Unternehmens, Bradley Parkes, P.Geo. Über AGAT Laboratories AGAT Laboratories ist ein hochspezialisiertes, in Kanada ansässiges Unternehmen, das weltweit Labordienstleistungen anbietet. Das Unternehmen hat über 40 Jahre landesweiter Erfahrung und ist das geografisch und technisch am stärksten diversifizierte Labor in Kanada. Seine Wissenschaftler sind hochqualifiziert und spezialisiert auf die Bereiche Chemie, Biochemie, Mikrobiologie, Geologie, Ingenieurwesen und Spezialanalysen. Über die Lithium-Sole-Projekte Fox Creek Die Fox Creek-Projekte befinden sich in der Nähe der aktiven Explorations- und Erschließungsarbeiten von Lithium Bank (TSXV:LBNK), genauer, der Projekte Boardwalk und Park Place. Das Fox-Creek-Projekt umfasst eine Fläche von 114.522 Hektar, bestehend aus den Gebieten Fox Creek East (45.568 Hektar), Fox Creek West (59.738 Hektar) und Fox Creek Central (9.216 Hektar). Das erste Explorations- und Probenahmeprogramm umfasst 5-10 Bohrungen jeweils in Fox Creek East und Fox Creek West. Sobald weitere Bohrlöcher zur Verfügung stehen, werden die Teams zurückkehren und weitere Proben entnehmen. Über Indigo Exploration Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithium-Sole-Explorationsunternehmen. Es ist im Besitz von 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen in Zentral-Alberta, Kanada. Die drei wichtigsten Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha). Sie befinden sich im Kerngebiet der Lithiumexploration und -erschließung in Westkanada. Im Namen des Vorstandes "Paul Cowley",

Website: www.indigoexploration.com Bradley Parkes, P.Geo, VP für Exploration und Direktor von Indigo Exploration Inc., hat als Qualifizierte Person gemäß der Definition laut National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie Aussagen über die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Wörtern wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnlichen Begriffen zu erkennen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Einreichungen bei der Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedar.com näher beschrieben. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und wir warnen davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/171797 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/171797

