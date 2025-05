IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals stellt Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing-Maschine der nächsten Generation vor und präsentiert am 30. Mai 2025 vorläufige Testergebnisse für die Nr. 2 der Elektrofahrzeugmodelle mit abgelaufener Herstellergarantie in den Vereinigten Staaten

IRW-PRESS: Battery X Metals Inc: Battery X Metals stellt Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing-Maschine der nächsten Generation vor und präsentiert am 30. Mai 2025 vorläufige Testergebnisse für die Nr. 2 der Elektrofahrzeugmodelle mit abgelaufener Herstellergarantie in den Vereinigten Staaten

Höhepunkte der Pressemitteilung:

1. Battery X Metals präsentiert vorläufige Ergebnisse von Rebalancing- Tests, die an einem Nissan Leaf-Akkupack durchgeführt wurden - dem zweithäufigsten Elektrofahrzeug in den USA, dessen Herstellergarantie abgelaufen ist.

2. Exklusive Live-Veranstaltung für Investoren, die für den 30. Mai 2025 geplant ist, mit der offiziellen Enthüllung der zum Patent angemeldeten Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing-Maschine der nächsten Generation von Battery X Rebalancing Technologies.

3. Die Zusammenarbeit mit Factor E Motors unterstützt die Durchführung von Tests, die Entwicklung spezieller Steckeranschlüsse und die Verfeinerung von Standardbetriebsverfahren für eine mögliche zukünftige Vermarktung und plattformübergreifende Kompatibilität für alternde EV-Batteriepacks.

VANCOUVER, British Columbia - 27. Mai 2025/ IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW, WKN:A40X9W) (Battery X Metals oder das Unternehmen) ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, gibt bekannt, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 2. Mai 2025, in der die Lieferung seiner zum Patent angemeldeten Rebalancing-Maschine der zweiten Generation für Lithium-Ionen-Batterien (Prototyp 2.0) durch seine 100-%-Tochtergesellschaft Battery X Rebalancing Technologies Inc. (Battery X Rebalancing Technologies) bestätigt wurde, sowie hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 23. Mai 2025 über den Fortschritt der erweiterten Entwicklung, um die Kompatibilität mit dem Nissan Leaf zu erreichen - dem zweithäufigsten Elektrofahrzeug (EV) mit abgelaufener Herstellergarantie in den. Das Unternehmen bestätigt, dass die bereits zuvor bekannt gegebene exklusive Live-Investorenveranstaltung (die Live-Veranstaltung) am Freitag, den 30. Mai 2025, um 14 Uhr PST (23 Uhr MEZ), bei Factor E Motors Ltd. (Factor E Motors) in Vancouver, British Columbia, stattfinden wird.

Auf der Live-Veranstaltung wird der Prototyp 2.0 vorgestellt und es werden vorläufige Ergebnisse (die Ergebnisse) aus realen Rebalancing-Testläufen mit unausgewogenen Nissan Leaf-Batteriepacks präsentiert.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Mai 2025 bekannt gegeben wurde, hat Battery X Rebalancing Technologies ein nicht kommerzielles, gemeinsames Dienstleistungsabkommen (das Factor E-Abkommen) mit Factor E Motors unterzeichnet, einem Kfz-Servicezentrum, das auf Tesla-Fahrzeuge nach Ablauf der Herstellergarantiezeit spezialisiert ist. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der Weiterentwicklung der zum Patent angemeldeten Rebalancing-Software und -Hardware des Unternehmens, wobei die ersten Bestrebungen die Tesla Model 3- und Model X-Batteriepacks anpeilen, die sich im Besitz von Factor E befinden.

Hinsichtlich der Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Mai 2025 wurden die Entwicklungsbestrebungen auf Funktionen für den Nissan Leaf erweitert - das zweithäufigste EV-Modell mit abgelaufener Herstellergarantie in den USA. Die Ergebnisse zeigen die vorläufigen Rebalancing-Testläufe mit einem Nissan Leaf-Batteriepack, das von einem unabhängigen Dritten für 1.120 $ erworben wurde.

In Zusammenarbeit mit Factor E Motors führt Battery X Rebalancing Technologies Diagnosen vor und nach dem Rebalancing durch, unterstützt die Durchführung des Rebalancing-Prozesses und hilft bei der Entwicklung spezieller Steckeranschlüsse. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Kompatibilität und die Standardbetriebsverfahren (SOPs) für mehrere hochvolumige EV-Plattformen zu verbessern und zu validieren, um einen zukünftigen kommerziellen Einsatz vorzubereiten und die unternehmenseigene Technologie weiter zu verfeinern.

Diese Testläufe sind ein entscheidender Schritt bei der Validierung der Systemkompatibilität bei unterschiedlichen Batteriechemikalien und -konfigurationen - insbesondere bei EV-Modellen mit großem Volumen, die sich dem Ende ihrer Herstellergarantie nähern oder dieses bereits erreicht haben. Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse sowohl die technische Effektivität als auch das kommerzielle Potenzial der Rebalancing-Plattform des Unternehmens nachweisen werden.

Battery X Rebalancing Technologies möchte durch die Wiederherstellung alternder Batteriepacks für unterschiedliche EV-Plattformen ein neues Marktsegment erschließen, dessen Schwerpunkt auf der Verlängerung der Batterielebensdauer, der Verbesserung der Leistung und der Verringerung kostspieliger Austausche liegt - und so zu einer nachhaltigeren Zukunft der Elektromobilität beiträgt.

Zugangsdaten für Teilnehmer

Um an der Live-Präsentation teilzunehmen, verwenden Sie bitte den folgenden Link oder die Einwahlinformationen:

Online-Zugang:

https://www.c-meeting.com/web3/joinTo/3HVZCEEKFHHDJV/8QxNlHGCvxzUJyiUrKc1jg

Einwahl nur für Zuhörer (für Teilnehmer ohne Internetzugang):

· Gebührenfrei Kanada/USA: 1-844-763-8274

· Auslandstarif: +1-647-484-8814

Bitte fordern Sie nach dem Verbindungsaufbau den Zugang zur Telefonkonferenz von Battery X Metals an.

Zukunftsweisende Technologien der nächsten Generation zur Unterstützung der Langlebigkeit von Lithium-Ionen-Batterien

Battery X Rebalancing Technologies ist ein Technologieunternehmen im Entwicklungsstadium, das an vorderster Front der Energiewende steht, die Revolution der Elektrofahrzeuge unterstützt und innovative Technologien zur Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen- und EV-Batterien entwickelt. Seine Mission besteht darin, die Lebensdauer von Lithium-Ionen- und EV-Batterien zu verlängern.

Der Schwerpunkt der Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies, die vom National Research Council of Canada (NRC) validiert wurde, liegt auf dem Rebalancing von Batteriezellen. Die Validierung des NRC hat gezeigt, dass die Technologie in der Lage ist, Ungleichgewichte zwischen den Zellen in Lithium-Ionen-Batteriepacks effektiv zu korrigieren und nahezu die gesamte durch Ungleichgewichte zwischen den Batteriezellen verlorene Kapazität wiederherzustellen. Die Validierung wurde an Batteriemodulen durchgeführt, die aus 15 in Reihe geschalteten 72-Ah-LiFePO-Zellen bestanden. Die Zellen wurden zunächst mit einer gemessenen Entladekapazität von 71,10 Ah auf einen einheitlichen Ladezustand gebracht. Im Validierungstest wurden dann drei der 15 Zellen künstlich aus dem Gleichgewicht gebracht - eine Zelle wurde auf einen um 20 % höheren Ladezustand geladen und zwei Zellen wurden auf einen um 20 % niedrigeren Ladezustand entladen - was zu einer reduzierten Entladungskapazität von 46,24 Ah führte. Nach der Neugewichtung mit dem System von Battery X Rebalancing Technologies wurde die Entladekapazität auf 70,94 Ah wiederhergestellt, was einer Wiederherstellung von 99,4 % der verlorenen Kapazität entspricht.

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) ist ein Explorations- und Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Rohstoffe für die Energiewende gerichtet ist. Zu diesem Zweck hat sich Battery X Metals der Förderung der Exploration inländischer und kritischer Batteriemetallvorkommen verschrieben und entwickelt gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und beinhalten Aussagen über den Zeitpunkt, den Ort und den Inhalt des Live Reveal Events; die Präsentation der vorläufigen Ergebnisse der Rebalancing-Tests mit dem Nissan Leaf Batteriepack; die Entwicklung, die Tests, die potenzielle Funktionalität und das kommerzielle Potenzial des Prototyps 2.0; die erwarteten Ergebnisse der Rebalancing-Tests mit dem Nissan Leaf-Akkupack; den Umfang und die Ergebnisse der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Factor E Motors; die Entwicklung, Verfeinerung und Standardisierung von Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Verbindungsanschlüssen; die Kompatibilität der Rebalancing-Technologie mit verschiedenen EV-Plattformen; die Auswirkungen der Validierungsergebnisse des National Research Council of Canada (NRC); die Skalierbarkeit und Effektivität der Rebalancing-Technologie des Unternehmens für verschiedene EV-Batteriechemien, -konfigurationen und -marken; die potenzielle Etablierung eines neuen Marktsegments, das sich auf das Rebalancing von Batterien konzentriert; und die Fähigkeit des Unternehmens, eine kommerzielle Einführung zu erreichen, strategische Partnerschaften zu sichern und zukünftige Einnahmen zu erzielen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die Fähigkeit, die Rebalancing-Versuche erfolgreich abzuschließen und zu validieren; Unwägbarkeiten in Bezug auf die Leistung des Prototyps 2.0 in verschiedenen Konfigurationen oder EV-Plattformen; die Effektivität und Zuverlässigkeit der Technologie bei verschiedenen EV-Plattformen und Batteriechemien; Herausforderungen bei der Verfeinerung von SOPs und der Entwicklung funktionaler Anschlussports; die Effektivität und Konsistenz der Technologie außerhalb kontrollierter Testumgebungen; die Fähigkeit, NRC-Validierungsergebnisse im großen Maßstab oder in kommerziellen Umgebungen zu replizieren; die Marktakzeptanz des Rebalancing von Batterien als Alternative zum Austausch; die Fähigkeit, kommerzielle Partner oder Kunden zu gewinnen; und allgemeine geschäftliche, technologische, regulatorische und wirtschaftliche Bedingungen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Rebalancing-Versuche wie erwartet verlaufen, dass die Technologie Kompatibilität oder Effektivität über mehrere Plattformen hinweg demonstriert und/oder in weiteren Tests wie erwartet funktioniert, dass das Live Reveal Event wie geplant abläuft, dass die Zusammenarbeit mit Factor E Motors zu kommerziell verwertbaren Ergebnissen führt oder dass das Unternehmen die Kommerzialisierung erreicht oder Einnahmen aus seiner Batterie-Rebalancing-Plattform erzielt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Investoren wird empfohlen, die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens zu konsultieren, die unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca für zusätzliche Risikofaktoren und weitere Informationen verfügbar sind.

