EQS-News: Ordentliche Hauptversammlung der fashionette AG beschließt Erweiterung des Aufsichtsrats

Düsseldorf, 29. Juni 2023. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1) („Gesellschaft“), eine führende E-Commerce Gruppe für Luxus-Produkte in Europa, erweitert den Aufsichtsrat wieder auf fünf Mitglieder. Im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung der fashionette AG am 27. Juni 2023 wurde beschlossen, den Aufsichtsrat der fashionette AG wieder mit fünf Mitgliedern zu besetzen. Neu in den Aufsichtsrat wurden gewählt: Jens Wasel, Dominik Barton sowie Florian Müller. Karoline Huber und Ingo Arnold haben im Rahmen der Hauptversammlung aus persönlichen Gründen ihr Amt niedergelegt. Stefan Schütze setzt als Vorsitzender des Aufsichtsrats seine erfolgreiche Arbeit fort und Rolf Siegmund wird mit seiner Expertise die fashionette als Mitglied des Aufsichtsrats weiter begleiten. „Wir freuen uns, den Aufsichtsrat mit drei sehr kompetenten Fachleuten besetzt zu haben und danken Karoline Huber und Ingo Arnold für ihre ausgezeichnete Arbeit im Gremium“, so Stefan Schütze, Vorsitzender des Aufsichtsrates der fashionette AG. Die Aktionär*innen haben auf der Hauptversammlung alle Beschlussvorlagen angenommen.



Über die fashionette AG: Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kunden in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Luxus-Produkten ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.



