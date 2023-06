EQS-News: STERN IMMOBILIEN AG: STERN IMMOBILIEN AG veröffentlicht Jahresabschluss 2022

EQS-News: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

STERN IMMOBILIEN AG: STERN IMMOBILIEN AG veröffentlicht Jahresabschluss 2022



30.06.2023 / 10:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



STERN IMMOBILIEN AG veröffentlicht Jahresabschluss 2022



Grünwald, 30. Juni 2023. Die STERN IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A13SSX4) veröffentlicht ihren nach HGB aufgestellten Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2022. Nachdem im Vorjahr ein Gewinn von 1,0 Mio. Euro erzielt wurde, hat die STERN IMMOBILIEN AG im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von 2,1 Mio. Euro verzeichnet. Dies lag vor allem daran, dass keine größeren Immobilienverkäufe getätigt wurden. Die Bilanzsumme belief sich Ende 2022 auf 92,7 Mio. Euro, das Eigenkapital betrug 19,3 Mio. Euro.

Durch die Konzentration auf die Metropolregion München und Umland geht die STERN IMMOBILIEN AG davon aus, sich trotz des derzeit herausfordernden Immobilienumfelds weiter positiv zu entwickeln. Hierbei stehen das über die Jahre gewachsene Netzwerk ebenso im Fokus, wie die Expertise aus zahlreichen Immobilienprojekten. Fokussiert auf innovative Nutzungskonzepte, die Nachverdichtung oder Optimierung von Standorten, strebt die STERN IMMOBILIEN AG auch zukünftig überdurchschnittliche Renditen bei der Immobilienbewirtschaftung an.



Bei dem 2021 erworbenen Wohnportfolio in München mit 152 Einheiten wurde planmäßig die Weiterentwicklung vorangetrieben. Es liegen bereits zwei Bauvorbescheide vor für die geplante Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in ähnlicher Größenordnung wie bereits vorhanden.

Der Jahresabschluss 2022 der STERN IMMOBILIEN AG steht im Investor Relations-Bereich unter



Über die STERN IMMOBILIEN AG:

Die STERN IMMOBILIEN AG hält Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten und entwickelt deren Werte. Der Schwerpunkt der aktuellen Aktivitäten liegt dabei besonders im Raum München. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Optimierung von substanzstarken Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Aktie (ISIN: DE000A13SSX4) der Gesellschaft mit Sitz in Grünwald ist im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:



Investor und Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

Tel.: +49 – (0)69 – 905505-51

E-Mail:





. Die STERN IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A13SSX4) veröffentlicht ihren nach HGB aufgestellten Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2022. Nachdem im Vorjahr ein Gewinn von 1,0 Mio. Euro erzielt wurde, hat die STERN IMMOBILIEN AG im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von 2,1 Mio. Euro verzeichnet. Dies lag vor allem daran, dass keine größeren Immobilienverkäufe getätigt wurden. Die Bilanzsumme belief sich Ende 2022 auf 92,7 Mio. Euro, das Eigenkapital betrug 19,3 Mio. Euro.Durch die Konzentration auf die Metropolregion München und Umland geht die STERN IMMOBILIEN AG davon aus, sich trotz des derzeit herausfordernden Immobilienumfelds weiter positiv zu entwickeln. Hierbei stehen das über die Jahre gewachsene Netzwerk ebenso im Fokus, wie die Expertise aus zahlreichen Immobilienprojekten. Fokussiert auf innovative Nutzungskonzepte, die Nachverdichtung oder Optimierung von Standorten, strebt die STERN IMMOBILIEN AG auch zukünftig überdurchschnittliche Renditen bei der Immobilienbewirtschaftung an.Bei dem 2021 erworbenen Wohnportfolio in München mit 152 Einheiten wurde planmäßig die Weiterentwicklung vorangetrieben. Es liegen bereits zwei Bauvorbescheide vor für die geplante Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in ähnlicher Größenordnung wie bereits vorhanden.Der Jahresabschluss 2022 der STERN IMMOBILIEN AG steht im Investor Relations-Bereich unter www.stern-immobilien.com zur Verfügung.Die STERN IMMOBILIEN AG hält Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten und entwickelt deren Werte. Der Schwerpunkt der aktuellen Aktivitäten liegt dabei besonders im Raum München. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Optimierung von substanzstarken Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Aktie (ISIN: DE000A13SSX4) der Gesellschaft mit Sitz in Grünwald ist im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com edicto GmbHDr. Sönke KnopTel.: +49 – (0)69 – 905505-51E-Mail: stern@edicto.de

30.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com