DAX 40 Wochenausblick: NFPs im Fokus – Geldpolitik bleibt Top-Thematik

In der neuen Handelswoche blicken Anleger neben den weiteren in Entwicklungen in puncto Geldpolitik insbesondere auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Spannend bleibt, ob das heimische Börsenbarometer auch in den kommenden fünf Tagen an seiner zuletzt wieder positiven Dynamik anknüpfen kann. Der jüngste Sprung über die psychologische 16.000-Punkte-Marke könnte das Aufwärtsmomentum zunächst am Leben halten.

Mit rund 16.200 Zählern notiert am Montagmorgen ein Kursplus von rund 0,33 Prozent auf dem Papier.

Anleger dürften Wirtschaftsdaten verstärkt nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen

Nachdem die Vertreter der großen Notenbanken Fed und EZB in der vergangenen Woche ihre restriktive Haltung in Bezug auf die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik bekräftigt haben, gilt die Aufmerksamkeit in den kommenden fünf Tagen umso mehr den Wirtschaftsdaten dies- und jenseits des Atlantiks.