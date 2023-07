Dow: Käufer haben offenbar begriffen

Seit einem Kursstand von 60,88 US-Dollar aus Anfang Februar dieses Jahres herrschte bis zur letzten Woche noch ein intakter Abwärtstrend, dieser brachte nach einer ersten Kaufwelle zwischen September und Februar Verlust auf 48,34 US-Dollar hervor. Am letzten möglichen Strohhalm um das 61,8 % Fibonacci-Retracement stabilisierte sich Dow und drehte wieder zur Oberseite ab. Mit einem unmittelbaren Ausbruch aus dem Abwärtstrend tat sich der Wert noch schwer, erst in dieser Woche sind realistische Chancen hierfür entstanden.

Bullen legen los

Solange Dow oberhalb des EMA 200 von 53,31 US-Dollar notiert, sind weitere Zugewinne nun an 54,91 und darüber an den Widerstand von 56,48 US-Dollar möglich. Die Ausdehnung einer zweiten Kauwelle könnte sogar in den Bereich von 66,65 US-Dollar aufwärts reichen, sofern man der mittelfristigen Auswertung der Aktie in Form einer klassischen 1-2-3-Erholung Glauben schenken mag. Auf der Unterseite sollte das Niveau von 50,20 US-Dollar nicht mehr bärisch gekreuzt werden, dies würde nämlich unmittelbare Abschläge zurück auf die Jahrestiefs von 48,34 US-Dollar und darunter sogar das etwas kleinere Unterstützungsniveau von 46,73 US-Dollar forcieren.