EQS-News: Allane Mobility Group hält virtuelle Hauptversammlung 2023 erfolgreich ab

PRESSEMITTEILUNG Allane Mobility Group hält virtuelle Hauptversammlung 2023 erfolgreich ab Erhöhung der Dividende auf 0,09 Euro je Aktie beschlossen

Ross Williams und Keunbae Hong von der Hauptversammlung neu in den Aufsichtsrat gewählt

Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 entlastet Pullach, 3. Juli 2023 – Die Allane Mobility Group („Allane“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat ihre ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2023 am 30. Juni 2023 erfolgreich abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zu. Insgesamt waren rund 95,67 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten. In seiner Rede blickte Donglim Shin, CEO der Allane SE, auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück, in dem sich das Ergebnis vor Steuern (EBT) bei einem stabilen operativen Konzernumsatz mehr als verdoppelt hatte. „Mit unserer neuen Strategie ´FAST LANE 27´ sind wir auf dem richtigen Weg und können wieder an unseren profitablen Wachstumskurs anknüpfen. Vor einem Jahr habe ich unseren Aktionärinnen und Aktionären die einzelnen Stoßrichtungen unserer Strategie – Innovationen, Kooperationen und Internationalisierung – erstmals vorgestellt. Dahinter steht ein umfassendes Maßnahmenpaket, mit dessen Umsetzung wir in den vergangenen Monaten bereits wie geplant vorangekommen sind. Insbesondere im Aufbau unserer neuen Geschäftssäule Captive Leasing konnten wir wesentliche Fortschritte erzielen. Die ersten positiven Auswirkungen spiegeln sich bereits in den Zahlen des ersten Quartals 2023 wider“, hob Donglim Shin besonders hervor. Beschlussfassungen der Hauptversammlung 2023 Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten dem Gewinnverwendungsbeschluss von Vorstand und Aufsichtsrat zu. Demnach schüttet die Allane SE für das Geschäftsjahr 2022 eine im Vergleich zum Vorjahr um drei Eurocent erhöhte Dividende von 0,09 Euro je Aktie aus. Damit liegt die Ausschüttungsquote gemessen am Konzernüberschuss für das Geschäftsjahr 2022 bei rund 21 Prozent. Nachdem die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Su Ho Kim (mit Wirkung zum 13. April 2023) und Hyung Seok Lee (mit Wirkung zum Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung) ihre Mandate niedergelegt hatten, fand eine entsprechende Ergänzungswahl für die vakanten Positionen im Aufsichtsrat statt. Neu in den Aufsichtsrat wählte die Hauptversammlung Ross Williams und Keunbae Hong – jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds für das Geschäftsjahr 2023 beschließt. Weitere Beschlüsse, die im Rahmen der Hauptversammlung getroffen wurden, waren die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023, die Billigung des Vergütungsberichts, die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Allane SE und der One Mobility Management GmbH sowie verschiedene Satzungsänderungen. Mit den beschlossenen Satzungsänderungen besteht nach Auslaufen der im Gesetz verankerten Übergangsregelung die Möglichkeit, virtuelle Hauptversammlungen nach dem neuen aktienrechtlichen Regime durchführen zu können. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 sowie als Prüfer für eine prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzberichte bzw. Finanzinformationen wählten die vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Allane SE unter https://ir.allane-mobility-group.com/hv verfügbar. --- Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftsfeldern Retail Leasing, Flottenleasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 717 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. https://allane-mobility-group.com



Kontakt: Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 81 610 ir@allane.com

