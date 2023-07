GNW-Adhoc: SCOR Investment Partners eröffnet ihre Schweizer Tochtergesellschaft

^Pressemitteilung| 3. Juli 2023 N° 04- 2023 ----------------------------------------------- SCOR Investment Partners eröffnet ihre Schweizer Tochtergesellschaft SCOR Investment Partners, die Vermögensverwaltungsgesellschaft der SCOR-Gruppe, gibt stolz die Eröffnung seiner Schweizer Tochtergesellschaft in Zürich unter dem Namen SCOR Investment Partners Switzerland AG bekannt. Im Rahmen ihrer internationalen Entwicklungsstrategie profitiert dieser neue Standort von der langjährigen Präsenz der SCOR-Gruppe in Zürich. Die neue Tochtergesellschaft ermöglicht es SCOR Investment Partners, Schweizer institutionelle Kunden noch enger zu betreuen (oder zu unterstützen) und neue Möglichkeiten zu erschliessen. Die von SCOR Investment Partners verwalteten Anlagestrategien werden von Paris und Zürich aus angeboten. Fabrice Rossary, CEO von SCOR Investment Partners, kommentiert: "Unsere langjährige Präsenz auf dem Schweizer Markt für institutionelle Kunden steht weiterhin im Mittelpunkt unserer Entwicklungsstrategie. Unser Ziel ist es, die Nähe zu unseren Investoren zu stärken und unsere internationale Entwicklung zu beschleunigen, was für SCOR Investment Partners von strategischer Bedeutung ist." - Ende - Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Anne-Laure Mugnier, Head of Marketing & Communications, +33 1 58 44 84 53, amugnier@scor.com (mailto:amugnier@scor.com). Über SCOR Investment Partners Gemeinsam die nachhaltige Entwicklung von Gesellschaften finanzieren. SCOR Investment Partners ist die Vermögensverwaltungsgesellschaft der SCOR- Gruppe. SCOR Investment Partners wurde 2008 gegründet und im Mai 2009 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Autorité des Marchés financiers zugelassen (Nr. GP09000006). SCOR Investment Partners beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiter und ist in sieben Management-Desks unterteilt: Fixed Income, Corporate Loans, Infrastructure Loans, Direct Real Estate, Real Estate Loans, Insurance-Linked Securities und Fund Selection. Seit 2012 bietet SCOR Investment Partners institutionellen Anlegern Zugang zu einigen der für die SCOR-Gruppe entwickelten Anlagestrategien. Das für externe Investoren verwaltete Vermögen belief sich zum 31. März 2023 auf EUR 7,1 Milliarden. Zu diesem Zeitpunkt verfügte SCOR Investment Partners über ein verwaltetes Gesamtvermögen von EUR 18,9 Milliarden. (einschließlich nicht in Anspruch genommener Zusagen). Besuchen Sie die Website von SCOR Investment Partners unter: www.scor-ip.com (http://www.scor-ip.com). Diese Pressemitteilung, die ausschließlich für Journalisten und Fachleute der Presse und der Medien bestimmt ist, dient ausschließlich Informationszwecken und darf nicht als Angebot, Aufforderung, Einladung oder Empfehlung zum Kauf einer Dienstleistung oder eines Anlageprodukts verstanden werden. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, müssen Sie alle aufsichtsrechtlichen Dokumente des Fonds lesen, die Sie auf Anfrage kostenlos beim Sales & (mailto:scorip.sales@scor.com)Marketing Team (mailto:scorip.sales@scor.com) von SCOR Investment Partners SE erhalten. °