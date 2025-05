Dow und Nasdaq etwas schwächer erwartet

Aktien New York Ausblick

An den New Yorker Börsen zeichnen sich am Donnerstag leichte Verluste ab. Börsianer machten nach der Deeskalation im Zollstreit und einer zuletzt davon getragenen Erholungsrally einen nachlassenden Risikoappetit dafür verantwortlich, dass sich die Indizes neuerdings mit weiteren Kursgewinnen schwertun. Nun komme die Furcht vor einer konjunkturellen Abkühlung und überhitzten Märkten wieder, hieß es.

Eine Stunde vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,4 Prozent niedriger auf 41.895 Punkten. Der Leitindex der Wall Street könnte damit nach der Erholungsrally, die im April begonnen und am Dienstag bei gut 42.500 Punkten ihr Ende gefunden hatte, seinen dritten schwächeren Handelstag in Folge verbuchen.

Auch für den Nasdaq 100 scheint es nach seinem höchsten Stand seit Ende Februar nicht mehr weiter zu gehen. Bei IG lag er zuletzt 0,6 Prozent tiefer bei 21.196 Zählern. Für die dort wegweisenden sieben Tech-Riesen sind die Vorzeichen auch rot. Die Verluste reichen bei Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla im vorbörslichen Handel von 0,1 Prozent bis 1,4 Prozent.

Vor dem Börsenstart wurden einige Wirtschaftsdaten veröffentlicht: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe verblieben auf ihrem Niveau, die Stimmungsindizes aus den Regionen New York und Philadelphia fielen durchwachsen aus und die Einzelhandelsumsätze waren entgegen der erwarteten Stagnation leicht gestiegen.

Außerdem hat Indien den Vereinigten Staaten im Handelskonflikt nach Angaben von Präsident Donald Trump große Zugeständnisse angeboten. Nach den Vereinbarungen mit Großbritannien und China könnte den USA also im Zollstreit ein nächste wichtige Vereinbarung bevorstehen.

Eine Übernahmeofferte bewegte die Aktien von Foot Locker deutlich. Der Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods will das Unternehmen für 24 US-Dollar je Aktie oder 0,1168 eigene Papiere kaufen. Der Kurs des Sportartikelhändlers sprang vorbörslich um 83 Prozent auf 23,58 Dollar hoch. Die Aktien von Dick's gaben um fast zwölf Prozent nach.

Aktien von Cisco gewannen drei Prozent. Der Netzwerk-Ausrüster hatte wegen der hohen Nachfrage nach seinen Produkten die Jahresprognosen angehoben. Das Unternehmen überzeugte Börsianer auch mit den Auftragseingängen im Bereich der Infrastruktur zum Betrieb Künstlicher Intelligenz.

Eine größere Belastung für den Dow dürften die Aktien von Unitedhealth bleiben. Sie setzten ihren Kursrutsch um mehr als sieben Prozent fort. Dabei sind sie 2025 im US-Leitindex schon das schwächste Mitglied, wozu zuletzt der Abschied des Konzernchefs und ausgesetzte Ziele beitrugen. Am Donnerstag belastete ein Bericht des "Wall Street Journal" über Ermittlungen der US-Krankenversicherung Medicare.

Birkenstock gewannen 5 Prozent. Der Sandalenhersteller hat seine diesjährige Gewinnprognose angehoben, da die Produkte bei den Verbrauchern immer begehrter werden. Analyst Luca Solca von Bernstein Research urteilte, hinsichtlich der Marge liege das Unternehmensziel nun über dem Analystenkonsens.

Aktien des chinesischen Internetkonzerns Alibaba, die auch in den USA gelistet sind, sackten um 4,4 Prozent ab. Laut Händlern konnte das Wachstum die Anleger nicht überzeugen.