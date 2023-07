Immo-Aktien ziehen an.

Die Preise für Wohnimmobilien sind in den ersten drei Monaten des Jahres um durchschnittlich 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gefallen. Dies war der stärkste Rückgang seit 2000. Eine Überraschung waren die Zahlen vom Statistischen Bundesamt allerdings nicht. Steigende Zinsen verteuern die Immobilienfinanzierung. Dies spiegelte sich auch an den Notierungen von Immobilienkonzernen wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia wider. Ihre Anteilsscheine haben seit Herbst 2021 zeitweise über zwei Drittel verloren. So mancher Anleger musste vergangene Woche dennoch die Auge reiben, als LEG Immobilien die Prognose erhöhte. Ein angespannter Mietermarkt sorgt für steigende Mieteinnahmen. Gleichzeitig wurden zahlreiche Neubauprojekte gestrichen. Dies könnte dem Konzern zufolge zu einer besseren Gewinnmarge führen. Diese Nachricht beflügelte nicht nur den MDAX®-Titel, sondern auch die Aktien von Wettbewerbern. Die drei Titel Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia konnten inzwischen das jeweilige Junihoch nach oben durchbrechen.

Mit Preis-Buchwert-Relationen zwischen 0,14 und 0,5 erscheinen die Aktien weiterhin attraktiv bewertet. Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Analysten mittelfristig positiv für den Sektor gestimmt. Dennoch dürften die Zinsen weiterhin ein wichtiges Thema für Immobilientitel bleiben. In den zurückliegenden Wochen haben sich die Zinsen langfristiger Staatspapiere stabilisiert. Die amerikanische und die europäische Notenbank haben jedoch signalisiert, dass der Rückgang der Inflationsraten noch zu schleppend erfolgt und daher mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen ist. Dies könnte dem Immobiliensektor erneut unter Druck setzen.

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der jeweiligen Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Faktor Optionsscheine Long für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Aroundtown HC6JB7 10,80 0,895806 1,007782 5 Open End LEG Immobilien HC58KL 5,42 44,170162 49,691432 5 Open End Vonovia HC4YL8 5,61 14,671375 6,505297 5 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.07.2023; 15:10 Uhr Faktor Optionsscheine Short für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Aroundtown HC5RKF 5,05 1,343402 1,231497 -5 Open End LEG Immobilien HC3HL9 10,17 66,240119 60,722317 -5 Open End Vonovia HC3X19 14,52 22,00204 20,16927 -5 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.07.2023; 15.10 Uhr Weitere Produkte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

