AIXTRON - Wird das ein Tripletop?

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 29,460 € (XETRA)

Die Aixtron-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 2,04 EUR aus dem März 2003 in einer volatilen Aufwärtsbewegung. Im Januar 2011 erreichte der Wert sein bisheriges Rallyhoch bei 34,08 EUR.

In den letzten Jahren näherte sich der Wert diesem Hoch wieder an. Allerdings stoppte die Rally im Dezember 2022 nach einem Hoch bei 32,21 EUR. Seitdem läuft die Aktie auf diesem Niveau seitwärts. Sie fiel dabei zweimal in den Bereich um 24,54 EUR zurück. In dieser Woche prallt sie wieder oben ab.

Größere Topformation?

Die Aixtron-Aktie befindet sich zunächst einmal „nur“ in einer Seitwärtsbewegung zwischen 32,21 EUR und 24,54 EUR. Diese kann sich noch eine ganze Weile hinziehen. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung haben die Bären nach den Verlusten seit gestern kurzfristig Vorteile. Ein erneuter Rückfall gen 24,54 EUR würde also nicht überraschen.

Gelingt der Aktie ein Ausbruch nach oben, dann wäre eine weitere Rally bis zunächst 34,08 EUR und 42,28 EUR, später sogar in Richtung 48-50 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 24,54 EUR abfallen, würde die Seitwärtsbewegung zu einer Topformation, in diesem Fall zu einem Tripletop, werden. Das rechnerische Ziel läge dann bei 18,70 EUR.

Fazit: Die aktuellen Kursverluste spielen den kurzfristig orientierten Bären in die Hände. Ein Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung ist damit zunächst kein Thema mehr.

Aixtron-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)