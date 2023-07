EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der internationalen Privatplatzierung

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DIESE MITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, ODER VERTEILUNG, WEDER IM GANZEN NOCH TEILWEISE UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER AUSTRALIEN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERTEILUNG NICHT RECHTMÄSSIG WÄRE, BESTIMMT. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der internationalen Privatplatzierung 12.009.820 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99,52% des Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen

Internationale Privatplatzierung wird gestartet – bis zu 58.360 neue Aktien werden angeboten Lenzing – Am 16. Juni 2023 hat die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder die "Gesellschaft") die Durchführung einer vollständig garantierten Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre bekanntgegeben, was zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die "Neuen Aktien") zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der „Bezugspreis“) führt, um einen Brutto-Emissionserlös von ca. EUR 400 Mio. zu erzielen (das „Bezugsangebot“). Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot endet am 5. Juli 2023 um 23:59 Uhr MESZ. Lenzing gibt hiermit bekannt, dass bis zum 5. Juli .2023, 17:15 Uhr MESZ, 12.009.820 Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden, einschließlich 6.305.315 Neue Aktien, die von der B&C Gruppe bezogen wurden. Dies entspricht insgesamt ca. 99,52% des Bezugsangebots. Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen wurden, werden institutionellen Investoren zum Erwerb in Privatplatzierungen angeboten (die "Internationale Privatplatzierung"). Die Internationale Privatplatzierung wird zu einem Angebotspreis, der mindestens dem Bezugspreis im Bezugsangebot entspricht, gestartet. Das Bezugsangebot ist vorbehaltlich bestimmter Bedingungen von den Konsortialbanken vollständig garantiert. Somit werden sämtliche Neue Aktien, die nicht im Bezugsangebot bezogen oder in der Internationalen Privatplatzierung platziert wurden, den Konsortialbanken zugeteilt und von diesen übernommen. Nach Abschluss der Internationalen Privatplatzierung erfolgt die Festlegung des Angebotspreises für die Internationale Privatplatzierung durch den Vorstand der Gesellschaft mit Genehmigung des Sonderausschusses des Aufsichtsrats. Der Angebotspreis in der Internationalen Privatplatzierung wird voraussichtlich am frühen Morgen des 6. Juli 2023 feststehen und mit gesonderter Mitteilung veröffentlicht werden. Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel aller Neuen Aktien unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird voraussichtlich am 10. Juli 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden, bleibt vorbehalten. Wichtiger Hinweis Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des „Securities Act”) registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der “Order”), oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und anderen Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als “Relevante Personen” bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. In jedem EWR-Mitgliedsstaat außerhalb Österreichs, richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an “qualifizierte Anleger” in diesem Mitgliedsstaat im Sinne des Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die “Prospektverordnung”). Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Lenzing Aktiengesellschaft dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) gebilligten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Lenzing Aktiengesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes, erhältlich in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft (https://www.lenzing.com/kapitalerhoehung-2023), (einschließlich etwaiger Nachträge dazu), erfolgen. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft, Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich, während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich. Stabilisierung / EU Verordnung 2014/596 / EU Verordnung 2016/1052 / Österreichisches Recht Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in welcher Jurisdiktion auch immer dar. Ihr Ansprechpartner für

Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich



Telefon +43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com

Investor Relations:



Sébastien Knus

Vice President Capital Markets

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich



Telefon +43 7672 701 3599

E-Mail s.knus@lenzing.com

Web www.lenzing.com Vice President Capital MarketsLenzing AktiengesellschaftWerkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich+43 7672 701 3599s.knus@lenzing.com



