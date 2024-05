Original-Research: The Platform Group AG (TPG) (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: The Platform Group AG (TPG) - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu The Platform Group AG (TPG) Unternehmen: The Platform Group AG (TPG) ISIN: DE000A2QEFA1 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.05.2024 Kursziel: 10,00 EUR (zuvor: 9,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter Steigendes Ergebnis von positiven PPA-Effekten geprägt - Verschuldung nach wie vor auf hohem Niveau Die The Platform Group hat Ende vergangener Woche den testierten Konzernabschluss vorgelegt, in dem jeweils die zuvor berichteten Pro-forma-Zahlen den IST-Werten gegenübergestellt wurden. Ebenso führt die Segmentberichterstattung u.E. eine höhere Transparenz herbei. Hinsichtlich der CF-Betrachtung wurde auf eine Darstellung der 2022-Zahlen verzichtet, was die Überleitung erschwert und Verzerrungen zur Folge hat. Verbesserungen zentraler KPIs: Da bereits in der letzten Kommentierung vom 23. April auf die wesentlichen Finanz-KPIs (insbesondere Umsatz- und Ergebnisentwicklung) eingegangen wurde, werden im Folgenden ausgewählte nichtfinanzielle Steuerungsgrößen betrachtet. Durch die bereits getätigten Übernahmen hat sich die Anzahl der Partner im laufenden Geschäftsjahr mehr als verdoppelt (Q1/24: 11.800 vs Q4/23: 5.520), was sich auch in weiteren operativen Konzern-KPIs wie der Anzahl aktiver Kunden sowie letztendlich der Bestellungen niederschlagen sollte, die durch Cross Selling-Maßnahmen getrieben werden dürften. Hier erachten wir es für realistisch, dass diese ausgehend von den Werten zum 31.12.2023 (rd. 4 Mio. aktive Kunden sowie 6,1 Mio. aufgegebene Bestellungen) ebenfalls signifikant zweistellig gesteigert werden können. Net Debt auf hohem Niveau - 2024 im Zeichen der Reduzierung des Verschuldungsgrads: Die TPG berichtete einen Verschuldungsgrad von 2,65x, der sich aus dem um positive PPA-Effekte bereinigten EBITDA im Verhältnis zu den Bankverbindlichkeiten abzüglich der Liquidität ergibt. Ab 2025 soll nach eigenen Aussagen der mittelfristige Zielkorridor von 1,5x-2,3x erreicht werden, was das Unternehmen explizit bestätigte. Da wir auch die Leasingverbindlichkeiten in der Net Debt-Ermittlung berücksichtigen, belief sich die MON-Netto-Verschuldung auf 68,5 Mio. EUR, was in Relation zum operativen EBITDA von 21,1 Mio. EUR einem Verhältnis von 3,2x entspricht. Wir rechnen jedoch bereits mit einer weiteren Entspannung zur Veröffentlichung des Q1-Berichts, da der verbliebene Fahrzeugbestand von rd. 26 Mio. EUR (in den Vorräten enthalten) im Laufe der ersten Jahreshälfte vollständig veräußert werden soll. Ein wesentlicher Anteil der Finanzverbindlichkeiten ist auf die Finanzierung des übernommenen CLUNO-Fuhrparks zurückzuführen. Ausblick auf 2024 bestätigt: Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts wurde zudem die Prognose für das aktuelle GJ bestätigt. Aus dem GMV in der Bandbreite zwischen 760 und 800 Mio. EUR sollen Umsatzerlöse i.H.v. 460 bis 470 Mio. EUR resultieren. Ferner soll das operative EBITDA, in dem die positiven PPA-Zuschreibungen exkludiert werden, auf 24,0-28,0 Mio. EUR ansteigen. Abhängig von weiteren Akquisitionen dürfte das Ergebnis analog zu der Entwicklung in 2023 signifikant von den PPA-Effekten profitieren. Während wir auf Basis der umgesetzten Übernahmen bereits von einem Niveau von etwa +12,5 Mio. EUR ausgehen, blicken wir gespannt auf die kurzfristige M&A-Dynamik. Fazit: Am 11. Am 11. Juni wird das Unternehmen einen Capital Markets Day in Frankfurt veranstalten, um nochmals stärker die Besonderheiten der Equity Story zu erläutern und auf etwaige Unklarheiten einzugehen. Durch das Vorwärtsrollen unseres DCF-Modells erhöht sich das Kursziel auf gerundet 10,00 EUR (zuvor: 9,00 EUR) je Aktie. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. 