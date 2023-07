EQS-News: KION ernennt Christian Harm zum Chief Financial Officer (CFO) – Marcus Wassenberg scheidet aus

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Personalie

KION ernennt Christian Harm zum Chief Financial Officer (CFO) – Marcus Wassenberg scheidet aus Christian Harm übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Chief Financial Officer (CFO) der KION GROUP AG

Marcus Wassenberg verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch Frankfurt/Main, 06. Juli 2023 – Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG hat Christian Harm (55) mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsmitglied ernannt. Er übernimmt die Position des CFO von Marcus Wassenberg, der das Unternehmen im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch verlässt. Christian Harm hat sich über 20 Jahre hinweg innerhalb von KION – und ihrer Vorgängergesellschaft – als erfolgreiche Führungskraft bewährt und bei strategischen Schlüsselprojekten des Unternehmens wie dem Börsengang von KION (2013) und der Akquisition von Dematic (2016) an entscheidender Stelle verantwortlich mitgewirkt. Harm wird gemeinsam mit dem gesamten Vorstand an der Steigerung der Profitabilität des Konzerns und der Umsetzung der Strategie KION 2027 arbeiten. Von 2006 bis 2012 leitete Harm den Konzerneinkauf und übernahm im Anschluss die Leitung der Abteilung Konzernstrategie, um 2019 zunächst als Executive Vice President Finance and Operations und dann von 2021 an als Executive Vice President Finance Verantwortung für die Finanzen von KION ITS EMEA zu übernehmen, dem ertragsstärksten Geschäft der KION Group. Neuer CFO mit langjähriger Erfahrung im Konzern „Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, mit Christian Harm die ideale Nachbesetzung für die Position des Finanzvorstands eines globalen Technologieführers gefunden zu haben. Harm hat über viele Jahre bei entscheidenden Konzernprojekten strategisch zentrale Aufgaben erfolgreich verantwortet. Er hat bewiesen, komplexe Problemstellungen von unternehmensweiter Bedeutung maßgeblich zu gestalten und umzusetzen. Wir danken Marcus Wassenberg für sein Engagement und seine erfolgreichen Initiativen zur Steigerung der Profitabilität des Konzerns und der Weiterentwicklung der dafür notwendigen Prozesse. Gleichzeitig stand er für einen aktiven und vertrauensvollen Dialog mit dem Kapitalmarkt. Wir bedauern sein Ausscheiden und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagt Hans Peter Ring, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KION GROUP AG. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Christian Harm im Vorstand unseres Unternehmens. Harm kennt Kunden, Märkte und Mitarbeiter seit vielen Jahren sowohl aus den Perspektiven der Konzernzentrale und den operativen Geschäften. Er hat zuletzt wesentlich daran mitgewirkt, die Profitabilität von KION ITS EMEA zu steigern. Auch aus diesem Grund ist er die ideale Besetzung für die Position des Finanzvorstands der KION GROUP AG. Gleichzeitig danke ich Marcus Wassenberg im Namen des Vorstands für die gute Zusammenarbeit. Er hat sichtbare Impulse für die Steuerung des Unternehmens gegeben und damit seinen Beitrag für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Konzerns geleistet“, sagt Rob Smith, CEO der KION GROUP AG. Marcus Wassenberg, im Vorstand der KION GROUP AG als Chief Financial Officer für die Bereiche Accounting, Controlling, Finanzen, IT sowie die M&A- und Investor Relations-Aktivitäten verantwortlich, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Er hat sich mit dem Aufsichtsrat im besten gegenseitigen Einvernehmen geeinigt und seine Tätigkeit für die KION Group mit sofortiger Wirkung beendet, nachdem es bei Themen der Unternehmensführung unterschiedliche Auffassungen gab. Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten – inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2021, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund

11,1 Mrd. €. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (be)

