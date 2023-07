IRW-News: A.H.T. Syngas Technology N.V.: A.H.T. Syngas Technology N.V.: MEILENSTEIN ERREICHT Erweiterung der Prozesskette um Aufbereitung um Kompaktierung von Biomasse

IRW-PRESS: A.H.T. Syngas Technology N.V.: A.H.T. Syngas Technology N.V.: MEILENSTEIN ERREICHT Erweiterung der Prozesskette um Aufbereitung um Kompaktierung von Biomasse

Eindhoven (06.07.2023) - Mit der Übernahme aller wichtigen Vermögensgegenstände der ATNA Industrial Solutions GmbH - einem anerkannten Spezialisten für Aufbereitungstechnik - im Rahmen eines Asset Deals erweitert AHT die interne Prozesskette um die Materialaufbereitung als einem der wichtigsten Bausteine zur Nutzung biogener Reststoffe.

"Die Know-how-Träger der ehemaligen ATNA sind uns als erprobte Partner bekannt und werden künftig gemeinsam mit uns ihr Expertenwissen in der aremtech GmbH (advanced renewables material technology) bündeln". Die neue Gesellschaft ist eine 75,1%ige Tochtergesellschaft der A.H.T. Syngas Technology N.V. (WKN: A12AGY)

"Das komplementäre Produktportfolio ergänzt unser Know-how in der Reststoffaufbereitung, was der stark gewachsenen Nachfrage auf dem Markt der grünen Energieerzeugung sehr entgegenkommt" führt Gero Ferges, CEO der AHT, weiter aus. "Dies ist ein entscheidender Schritt für die Nutzbarmachung einer Vielzahl von Einsatzstoffen. In der aufbereiteten Form können die Briketts sofort in unseren Anlagen zur Biomasse-Gasifikation für die Erzeugung von grüner und sauberer Energie eingesetzt werden. Die hinzugewonnenen Technologien und Komponenten werden die AHT Biomassekraftwerke in hervorragender Weise ergänzen und eine aus unserer Sicht einzigartige Prozesskette realisieren".

(Ende)

Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V.

Hurksestraat 43

5652 AH Eindhoven

Niederlande

Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges

Tel.: +49 2206 95190-0

E-Mail: info@aht-cleantec.com

Website: www.aht-cleantec.com

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=NL0010872388

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.