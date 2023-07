STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Adobe (WKN UL6D9Y)

Das US-Softwareunternehmen Adobe machte bereits letztes Jahr Pläne publik, den Software-Hersteller Figma für rund 20 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Am 30. Juni diesen Jahres meldete Adobe den Deal offiziell an, welcher nun über die Kartellbehörden von EU, Großbritannien und der USA geprüft wird. Experten sehen bei der geplanten Übernahme Parallelen zum Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft, der von den Handelsaufsichten kritisch gesehen wird. Für die Adobe-Aktie geht es heute um 0,46% auf 483,06 US-Dollar nach unten. Anleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Adobe ein.

2. Knock-out-Call auf MTU (WKN HC115A)

Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines konnte auf der Pariser Airshow Mitte Juni Aufträge im Gesamtvolumen von über einer Milliarde Euro einsammeln. Das beförderte die MTU-Aktie um 5% nach oben. Mittlerweile wurden die Kursgewinne allerdings wieder abgegeben. Heute befinden sich die Papiere der Münchener erneut im Steigflug, es geht um 1,84% auf 227,30 Euro nach oben. Damit ist noch etwas Luft zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 252,90 Euro. An der Euwax ist ein Knock-out-Call auf MTU gefragt.

3. Capped-Bonus-Zertifikat auf Rheinmetall (WKN HG91H9)

Im März 2023 begann Rheinmetall mit der Produktion des Radspähpanzers Boxer im australischen Bundesstaat Queensland. Wie heute bekannt wurde, liefert Australien 100 dieser Panzer an Deutschland. Der Auftrag hat einen Wert von über einer Milliarde Australischer Dollar und ist somit einer der bisher größten Rüstungsaufträge für Australien. Die Papiere des deutschen Rüstungskonzerns steigen um 0,16% auf 243,40 Euro. Stuttgarter Derivateanleger kaufen sich ein Capped-Bonus-Zertifikat auf Rheinmetall ins Depot.

Euwax Sentiment Index

Der DAX versucht sich nach einer schwachen Vorwoche heute an einer Stabilisierung. Derzeit stehen 15.650 Punkte und damit ein Plus von 0,32% auf der Kurstafel. Die Anleger bleiben dennoch skeptisch und positionieren sich auf der Short-Seite. Der Euwax Sentiment notiert mit -52 Punkten deutlich im negativen Bereich.

Börse Stuttgart auf Youtube

Bitcoin ETF Hop, Altcoins & SEC Flop - Monatsrückblick Juni 2023 mit @Bitcoin2Go

Mirco & Richy blicken in diesem Video auf einen spannenden Juni zurück und beantworten unter anderem folgende Fragen: Wie viele weitere Zinsschritte der FED sind noch möglich? Solana, Cardano, Polygon - welche Altcoins gelten laut SEC nun als Wertpapiere, welche nicht und warum überhaupt? Wie wahrscheinlich ist die Zulassung des Blackrock ETF und welche ETFs könnten folgen? Welche Auswirkungen wird das nächste Bitcoin-Halving haben? Weitere Themen wie Monero, Bitcoin Cash und Delisting von Altcoins auf US-Handelsplätzen stehen ebenfalls im Fokus.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=iZTpdnm0sl0

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich.)