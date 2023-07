EQS-News: PNE erhält Genehmigungen für drei weitere Windparks an Land

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE erhält Genehmigungen für drei weitere Windparks an Land



10.07.2023

Corporate News PNE erhält Genehmigungen für drei weitere Windparks an Land Genehmigungen ermöglichen Zubau für weitere 59,6 Megawatt

In diesem Jahr bereits Genehmigungen für 127 MW erhalten

Ausbau des Eigenbetriebs nimmt weiter Fahrt auf Cuxhaven, 10. Juli 2023 – Die PNE AG kommt mit dem Ausbau ihres Eigenbetriebsportfolios weiter voran. Für drei weitere Windparks mit insgesamt 59,6 Megawatt Leistung erhielt der Anbieter für saubere Energielösungen nun die Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Mit diesen neuen Anlagen hat PNE in diesem Jahr bereits Genehmigungen für Windparks mit einer Leistung von zusammen 127 MW erhalten. Im nordrhein-westfälischen Sundern-Allendorf soll ein Windpark mit 33 Megawatt Nennleistung entstehen. Hier sind fünf Windenergieanlagen geplant. Auch im Norden Deutschlands war die PNE-Gruppe erfolgreich. In Schleswig-Holstein wurde die Genehmigung für den Windpark Gnutz II mit 22,4 MW Leistung erteilt. Hier sollen sich künftig vier Windturbinen drehen. Hinzu kommt eine weitere Genehmigung in Hessen. Am Großen Mittelberg entsteht ein Windrad mit 4,2 MW Leistung. „Wir sind sehr froh, dass wir in diesem Jahr bereits zahlreiche Genehmigungen mit insgesamt 127 MW für neue Windparks erhalten haben. Die drei neuen Windparks können rein rechnerisch rund 36.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgen“, sagt Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE. „Wir kommen damit unserem strategischen Ziel, dem Ausbau des Eigenbetriebsportfolios näher. Bis 2027 sollen sich Windparks und Photovoltaik-Anlagen von 1.500 MW/MWp im Eigenbetrieb der PNE-Gruppe befinden.“ Das Eigenbetriebsportfolio der PNE-Gruppe umfasst derzeit Windparks mit einer Leistung von rund 350 MW. Über die PNE-Gruppe Die international tätige PNE-Gruppe ist im SDAX gelistet und mit den Marken PNE und WKN einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sie sich zu einem „Clean Energy Solutions Provider“, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie weiterentwickelt. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs. Neben der Projektentwicklung gewinnt die Stromerzeugung mit eigenen Windparks zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus sind Photovoltaik, Speicherung und Dienstleistungen Teil des Angebotes. Die PNE beschäftigt sich dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen. Kontakt: PNE AG

PNE AGHead of Corporate CommunicationsAlexander LennemannTel: +49(0) 47 21 – 7 18 - 453Fax: +49(0) 47 21 – 7 18 - 373E-mail: alexander.lennemann@pne-ag.com

