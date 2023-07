Rheinmetall: Bittere Wahrheit

Insgesamt kann die Rheinmetall-Aktie seit Ende 2021 auf einen intakten Abwärtstrend zurückblicken, hierbei ging es von rund 75,00 auf 227,90 Euro bis Sommer letzten Jahres aufwärts. Nach einer Konsolidierung zurück auf 140,45 Euro schoss das Papier sogar auf einen Bestwert von 281,30 Euro bis April aufwärts. Allerdings sind seit Mitte Februar deutliche Bremsspuren im Chartverlauf zu beobachten, es könnte sich sogar eine SKS-Formation durchsetzen und das Papier auf Sicht der nächsten Monate wieder talwärts schicken.

Käufer bleiben weg

Noch kann die Rheinmetall-Aktie das vergleichsweise hohe Niveau und insbesondere die Nackenlinie verlaufend im Bereich von 232,40 Euro verteidigen, allerdings wachsen die Zweifel aufgrund der schwachen Kursentwicklung an einer ausgeprägten Erholung. Sollten demnach die Nackenlinie und der knapp darunter verlaufende EMA 200 auf Tagesbasis bei 228,40 Euro gebrochen werden, ließe sich lediglich Abwärtspotenzial zunächst auf 219,00 und darunter sogar in den Bereich von 209,10 Euro ableiten. Auf der Oberseite müsste mindestens das Niveau der rechten Schulter von mindestens 264,80 Euro überwunden werden, damit zumindest kurzzeitiges Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 281,30 Euro entfaltet werden kann.