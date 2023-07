US-Konsumgüterkonzern heute mit Zahlen

Helen of Troy Ltd. - WKN: 869993 - ISIN: BMG4388N1065 - Kurs: 112,540 $ (Nasdaq)

Helen of Troy ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumgütern spezialisiert hat, insbesondere von Haushalts- und Schönheits- und Outdoor-Produkten. Eine der in Deutschland bekannteren Marken des Unternehmens ist der Rucksackhersteller Osprey, der 2021 von Helen of Troy übernommen wurde. Die Aktie gehört ab 2022 zu den größeren Verlierern am Markt und musste nach der langfristigen Rallybewegung ordentlich Federn lassen. Am Support bei 83 USD läuft ein breit angelegter Bodenbildungsversuch.

Doppelboden deutet sich an

Mit der Kursstärke der vergangenen beiden Wochen signalisieren die Käufer Interesse und scheinen auf gute Zahlen zu spekulieren. Entscheiden dürfte aber erst das Verhalten am Widerstandsbereich bei 125 USD werden.

Dort liegt der Triggerbereich für die Vollendung eines großen Doppelbodens als untere Umkehrformation, dessen Konturen seit Monaten unter erhöhten Umsätzen ausgebildet werden. Gelingt also eine nachhaltige Rückkehr über 125 USD, würden Kaufsignale entstehen. Eine größere Kurserholung in Richtung 149 - 150 und später 188 - 190 USD wird dann denkbar.

Innerhalb der Seitwärtsrange seit dem Herbst wären Pullbacks bis rund 92 USD unbedenklich. Kippt das Papier jedoch per Tagesschlusskurs darunter zurück, könnte es zu einem weiteren Test der Tiefs an der 83 USD-Marke kommen. Unterhalb von 81 USD wäre das Papier wieder stark anfällig für eine Fortsetzung des Abwärtstrends.

Fazit: Übergeordnet ist das Chartbild nach dem tiefen Rückfall noch kritisch zu sehen. Ob eine Bodenbildung (Doppelboden?) gelingen wird, ist offen - möglicherweise bringen die heutigen Zahlen neue Impulse. Größere Signale werden aber erst beim Verlassen der neutralen Handelsspanne zwischen grob 83 und 125 USD entstehen, erst dann ergibt sich auch größerer Handlungsbedarf.

