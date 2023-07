AKTIE IM FOKUS: Commerzbank auf höchstem Stand seit April - Kreise: Renditeziele

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf höhere Finanzziele und steigende Ausschüttungen hat den Aktienkurs der Commerzbank am Dienstag auf ein den höchsten Stand seit April geschoben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, Konzernchef Manfred Knof wolle der Bank künftig ein Ziel von mehr als zehn Prozent Eigenkapitalrendite setzen, was deutlich mehr wäre als die für das kommende Jahr angestrebten 7,3 Prozent. Auch erwäge das Management, die Anleger stärker zu beteiligen, da das Institut von den steigenden Zinsen profitiere.

Die Coba-Papiere sprangen auf die Nachrichten hin am frühen Nachmittag um bis zu 4,3 Prozent auf knapp 10,95 Euro an, nachdem sie zuvor lediglich ein moderates Kursplus verzeichnet hatten. Zuletzt kamen die Papiere zwar wieder etwas zurück, hielten sich aber noch immer mit plus 3,2 Prozent deutlich über dem Vortag. Seit einem Zwischentief Ende Juni ging der Kurstrend zuletzt generell wieder aufwärts. Seit Jahresbeginn haben die Anteilscheine bereits um gut ein Fünftel zugelegt./tav/he