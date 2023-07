RIVIAN - Genau 100 % in 9 Tagen!

Rivian Automotive Inc - WKN: A3C47B - ISIN: US76954A1034 - Kurs: 25,510 $ (Nasdaq)

Die extreme Kursrally der letzten Tage kommt nicht völlig überraschend, sie hatte sich bereits mit den Stabilisierungstendenzen seit April angedeutet. In den stock3 Tradingchancen und dem Trademate-Artikel (Rivian-Automotive-Aktie versucht eine Trendwende) wurde am 21. Juni ein genau solches Rallyszenario skizziert. Jetzt hat die Aktie das genannte Tradingziel bei 25 USD erreicht.

Gewinne lieber mitnehmen?

Auf dem hohen Niveau könnten sich jetzt Gewinnmitnahmen für kurz- und mittelfristige Trader anbieten. Wer hier an einen langfristigen Turnaround glaubt, könnte bei Kursrücksetzern neue Einstiege suchen.

Auf Grund der stark erhöhten Volatilität gestalten sich Prognosen schwieriger. In den kommenden Tagen und Wochen könnte es unruhig bleiben bei der Aktie. Sowohl scharfe Kursrücksetzer als auch eine Rallyfortsetzung bei verringertem Tempo wären denkbar.

Grob kann festgehalten werden: Oberhalb von 29 USD wäre der Weg frei in Richtung 40 - 41 USD. Unterhalb von 21 USD könnten Zwischenkorrekturen bis 18 oder rund 16 USD eingeleitet werden.

Fazit: Nach der geglückten Trendwende nach oben hin ist das kurzfristige Erholungspotenzial voll ausgereizt werden. Jetzt kommt es darauf an, ob sich die Aktie auf hohem Niveau stabilisieren und wieder bullische Muster ausbilden kann oder ob das Kartenhaus wieder in sich zusammenfällt. Die Rally könnte in einem bärischen Szenario auch nur ein Strohfeuer im Bärenmarkt gewesen sein.

Rivian-Automotive-Aktie

Auch interessant:

Cloud-Aktie bestätigt das Kaufniveau!

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)