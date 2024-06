Die für den 06. Juni angesetzte Tagung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die erwartete Zinssenkung sorgten für Nervosität bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt. Der Index fiel am Vormittag zeitweise über 200 Punkte und notierte am Mittag deutlich unter der 18.400er Marke bevor eine Erholung einsetzte.

Am Ende des Tages stand ein Minus von 190 Punkten auf 18.417 Punkte zu Buche.

Geldpolitik im Fokus

An den Finanzmärkten wird zwar fest mit einer Zinssenkung durch die EZB gerechnet, danach wird es allerdings diffus.

"Der Zinspfad im weiteren Jahresverlauf ist dagegen noch nicht so klar vorgezeichnet", merkte die Landesbank Helaba an.

Ökonomen sind skeptisch was die weitere Entwicklung der Leitzinsen anbelangt.

"Nach den jüngsten Aussagen (der EZB) zu urteilen, ist eine weitere Zinssenkung im Juli unwahrscheinlich", urteilte Daniel Loughney, Anleihenexperte beim Fonds Mediolanum International.

Deutsche Telekom im Fokus

Europas größtes Tele­kommunikations­unternehmen rückt in den Fokus bei den Einzelaktien. Die Deutsche Förderbank KfW verkaufte 110 Millionen Aktien des Dax-Konzerns an institutionelle Investoren. Hierdurch wurde der Aktienkurs beeinträchtigt, der um ganze 1,6 Prozent fiel. Ein wahrscheinliches Resultat: Der geplante Verkauf kann den Bundesanteil an der Deutschen Telekom auf 27,8 Prozent drücken.

Siemens Energy als Schlusslicht

Im Dax erlitt Siemens Energy einen Abfall von circa sechs Prozent. Trotz der Verdopplung ihres Kurses seit Beginn des Jahres, strichen Anleger ihre Kursgewinne ein. Anlass für die Gewinnmitnahmen waren negative Studien von JPMorgan und vom Investmenthaus Bernstein.

Schwankungen des Euros

Am Devisenmarkt stieg der Euro zunächst auf den höchsten Stand seit März, fiel dann jedoch ab und notierte zuletzt mit 1,0868 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0842 Dollar festgelegt. (mit Material von dpa-AFX)