Sensirion Holding AG: Angepasster Ausblick 2023 aufgrund des anspruchsvollen Marktumfelds; starke Mittelfrist-Perspektiven dank voller R&D Pipeline

Medienmitteilung

11. Juli 2023, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Angepasster Ausblick 2023 aufgrund des anspruchsvollen Marktumfelds; starke Mittelfrist-Perspektiven dank voller R&D Pipeline

Sensirion passt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 infolge des anspruchsvollen Marktumfeldes an. Neu erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von CHF 235-255 Mio. (vorher CHF 300-340 Mio.) und eine EBITDA-Marge von ca. 10% (vorher ca. 20%). Die Erwartung für die Bruttomarge bleibt unverändert im mittleren Fünfzigerbereich. Das erste Halbjahr schliesst mit einem Umsatz von rund 123 MCHF. Der mittel- wie auch langfristige Ausblick bleibt aufgrund einer starken Pipeline an Neugeschäften und unterstützenden Megatrends unverändert positiv.

Wie anfangs Jahr erwartet, prägten Lageroptimierungen bei unseren Kunden sowie eine generell schwache Nachfrage der Endkonsumenten das erste Halbjahr 2023, dies vor allem in den Bereichen Appliance und Consumer. Die Visibilität bleibt tief aufgrund der zahlreichen geopolitischen und makroökonomischen Herausforderungen.

Im Gegensatz zur Einschätzung zu Jahresbeginn sind die Korrekturen aber stärker, und wir sehen momentan keine Signale für eine Erholung im zweiten Halbjahr. Daher gehen wir nun davon aus, dass die aktuelle Nachfrageflaute sich auch im zweiten Semester fortsetzt, insbesondere bei Appliance und Consumer. Diese beiden Marktsegmente wiesen in den vergangenen zwei Jahren hohe Wachstumszahlen aus und profitierten zusätzlich von der (auch pandemie-bedingt) weltweit stark erhöhten Sensibilisierung für Indoor Air Quality Lösungen. Dieser Trend hält zwar weiter an, normalisierte sich aber mittlerweile. Dies führt nach den Boomjahren zu einer temporären Nachfragedelle, zusätzlich verstärkt durch weiterhin hohe Lagerbestände, die nur langsam abgebaut werden. Neues Geschäft kann diese Schwächephase aktuell noch nicht kompensieren.

Infolge der tiefen variablen Kosten unserer Produkte reagiert die EBITDA-Marge überproportional auf Umsatzveränderungen. Zugleich halten wir am laufenden Ausbau unserer R&D-Kapazitäten fest, um wichtige Produkteinführungen in neuen Applikationen in den Jahren 2024 und 2025 zu ermöglichen und damit auch unser mittelfristiges Wachstum zu stärken.

Den mittel- wie auch langfristigen Ausblick beurteilen wir unverändert positiv aufgrund einer vollen Pipeline an gewonnenen Kundenprojekten. Zusätzlich gestärkt wird der mittel- und langfristige Ausblick durch die weiterhin starken Megatrends wie Energieeffizienz, Klimawandel und Gesundheit. Insbesondere wird eine neue Produktfamilie von Gasleckagesensoren das Wachstum in den Folgejahren unterstützen. Aufgrund dessen gehen wir von einer endmarkt-bedingten, temporären Nachfragedelle für dieses Jahr aus und bestätigen unsere Mittelfrist-Guidance vom März 2021.

Für das erste Halbjahr 2023 liegt der Umsatz bei ungefähr CHF 123 Mio. (ungefähr -25% im Vorjahresvergleich und -18% ohne Berücksichtigung des Einmalgeschäfts im Vorjahr). Weitere Details folgen im Rahmen der Bekanntgabe der Halbjahresresultate am 23. August 2023.

Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com.

