Tagesausblick für 11.07. DAX erholt sich langsam. Öl im Blickpunkt

Der Dämpfer vom vergangenen Donnerstag hat Spuren hinterlassen. Die Markteilnehmer erholen sich nur sehr zaghaft. Hinzu kam, dass heute keine nennenswerten Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden, welche die Märkte entscheidende Impulse hätten geben können. So hangelten sich DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 nach einem schwachen Start im Tagesverlauf zwar zwischen 0,4 und 0,6 Prozent nach oben. Entscheidende Widerstandsmarken konnten die Leitindizes jedoch nicht überwinden.

An den Rentenmärkten blieb es mehrheitlich ruhig. Im Wochenverlauf werden eine Reihe von Reden von Notenbänkern der EZB und Fed erwartet, die Hinweise auf mögliche Zinsschritte im Juli liefern könnten. Ein verlgeichbares Bild zum Rentenmarkt zeigte sich auch bei den Rohstoffen. Weder Edelmetalle wie Gold und Silber noch die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil distanzierten sich groß von ihrem Schlussstand vom Freitag. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil hat inzwischen die Oberkante des seit Anfang Mai gebildeten Seitwärtstrends erreicht. Gelingt nun der Ausbruch?

Unternehmen im Fokus

Die Commerzbank deutet einen Ausbruch aus dem seit Ende April 2023 gebildeten Seitwärtstrend an. Evonik senkte die Prognose für das Gesamtjahr nachdem die erwartete Erholung im zweiten Quartal schwächer ausfiel als zunächst erwartet wurde. Der Börsenneuling Nucera legte am zweiten Handelstag weiter zu. Die Aktie des Mutterkonzerns ThyssenKrupp bewegte sich hingegen kaum. Die Aktie des Online-Apotheke-Konzerns Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke) verbuchte einen Rücksetzer. Patienten können ihr E-Rezept künftig mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte in Apotheken einlösen. Eine vergleichbare Lösung für Online-Apotheken ist jedoch noch nicht gefunden und könnte Unternehmen wie Redcare Pharmacy benachteiligen.

Daimler Truck lädt zum Kapitalmarkttag und Varta zur Hauptversammlung. Mercedes-Benz veröffentlicht Absatzzahlen zum zweiten Quartal 2023.

Wichtige Termine