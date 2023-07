Tagesausblick für 13.07.: DAX zurück über 16.000 Punkte. Immobilien- und Halbleiteraktien stark gefragt.

Die Inflationsrate in den USA sank im Juni auf 3 Prozent nach 4 Prozent im Vormonat. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) fiel auf 4,8 Prozent gegenüber 5,3 Prozent. Die Marktteilnehmer reagierten erleichtert und schoben DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 zwischen 1,5 und 1,8 Prozent nach oben.

Am Anleihemarkt legten die Notierungen von Staatspapieren mehrheitlich deutlich zu. Dies war sowohl bei Kurz- als auch Langläufern zu beobachten. Die Rendite 2jähriger US-Anleihen sank unter 5 Prozent und die Renditen 10jähriger Papiere unter 4 Prozent. Von dieser Entwicklung profierten auch die Rohstoffmärkte. Der Goldpreis sprang über die Marke von 1.950 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber verbesserte sich um rund 3,5 Prozent auf knapp 24 US-Dollar. Freundlich präsentierte sich auch der Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bestätigte heute den gestrigen Ausbruch über die obere Begrenzung des seit Anfang Mai gebildeten Seitwärtstrends und nimmt nun Kurs auf die 200-Tage-Durchschnittslinie von 85,90 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Aixtron, Fresenius Medical Care und Infineon profitierten von positiven Analystenkommentaren. About You sprang nach überraschend guten Daten kräftig an. Porsche steigerte den Absatz im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 15 Prozent auf 167.354 Fahrzeuge. Dabei verbuchte der Sportwagenhersteller kräftiges Wachstum in Europa während der Absatz in China nur um acht Prozent und in Nordamerika nur um 12 Prozent zulegte. Zalando sprang deutlich an und distanzierte sich damit von der Doppel-Bottom-Marke bei EUR 24. Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia zogen nach einer leichten Entspannung am Anleihemarkt kräftig nach oben.

Fielmann und Pepsi veröffentlichen morgen Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Fraport meldet Verkehrszahlen für Juni und Fielmann sowie Südzucker laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine