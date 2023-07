Gewerkschaft will zweitgrößten britischen Airport in Urlaubssaison lahmlegen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - In Großbritannien wollen Beschäftigte des zweitgrößten Flughafens des Landes inmitten der Sommerferien streiken und drohen damit Tausende Urlaubspläne zu durchkreuzen.

Rund 950 Mitarbeiter des Bodenpersonals, Abfertiger von Passagieren und Gepäck sowie andere Angestellte des Flughafens Gatwick südlich von London wollen in einer ersten Runde vom 28. Juli bis zum 1. August die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft Unite am Freitag mit. Die zweite Runde sei für den 4. bis 8. August geplant. Damit dürften die Reisepläne Tausender Urlauber in der verkehrsreichsten Zeit des Jahres in Frage gestellt werden.

Störungen, Verspätungen und Annullierungen würden unvermeidlich, teilte Unite mit. Der Flughafenbetreiber kündigte Notfallpläne an, um den Flugplan aufrecht zu erhalten. EasyJet, TUI und British Airways nutzen Gatwick als Drehkreuz für Ferienflüge zu südeuropäischen Urlaubszielen und bieten täglich Hunderte Flüge an.

(Bericht von William James, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)