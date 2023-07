JP Morgan Chase: Quartalszahlen überzeugen

JP Morgan hat im abgelaufenen Quartal bereinigte Erträge in Höhe von 42,4 Mrd. US-Dollar erziel, das Ergebnis pro Aktie übertraf die Erwartungen mit 4,75 US-Dollar sehr deutlich. Der Return on Equity-Wert (ROE) lag bei ganzen 20 Prozent, erwartet worden waren nur 16,3 Prozent. Nach dem Bankenbeben in der ersten Jahreshälfte in den USA hat sich der Kauf der First Republic Bank positiv auf den Gewinn ausgewirkt. Bereinigt um diese Sondereffekte lag das Ergebnis mit 4,37 USD aber trotzdem deutlich über den Erwartungen der Analysten.

In zweiter Kaufwelle

Schon häufig wurde im Vorfeld der Berichtssaison in dem Chartverlauf von JP Morgan auf ein Ausbruchsszenario über die Hürde zwischen 140,00 und 144,34 US-Dollar hingewiesen, wodurch eine zweite große Kaufwelle starten sollte. Im heutigen Handel reichte diese bereits an 152,89 US-Dollar, weitere Gewinne lassen sich auf Sicht der nächsten Wochen und positiver Grundtendenz an 159,97 und schließlich die Rekordstände aus November 2021 bei 172,96 US-Dollar ableiten. Kritisch für die Akte dürfte es dagegen erst unterhalb von 137,69 US-Dollar werden, dies wäre mit Abschlägen zurück auf den EMA 200 (Woche) bei 128,65 US-Dollar verbunden.