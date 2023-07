Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Siemens

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Siemens:

"Siemens hat die Zeichen der Zeit erkannt und wird laut Busch global insgesamt zunächst rund zwei Milliarden Euro in die Hand nehmen, um sich fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. Ein Viertel davon fließt nach Erlangen. Das Ziel ist klar: Der Konzern will bei der Fabrikautomation in der internationalen Oberliga mitspielen. Dank Knowhow aus Franken stehen die Chancen sehr gut, dass dieses Unterfangen gelingen kann."/DP/jha