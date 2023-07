FORTINET - Cybersecurity-Aktie erreicht das mittelfristige Kursziel

Fortinet Inc. - WKN: A0YEFE - ISIN: US34959E1091 - Kurs: 78,920 $ (Nasdaq)

Am letzten Freitag war es so weit: Die Aktie von Fortinet, die längst über ihr früheres Allzeithoch bei 74,35 USD gesprintet war, erreichte das übergeordnete Kursziel bei 79,88 USD, welches Ende Dezember 2022 im Rahmen einer kleinen stock3-Plus-Analyseserie zu den interessantesten Aktien des neuen Jahres ermittelt worden war.

FORTINET - Korrekturphase würde Rally nicht gefährden

Damit hat die Aktie einen Meilenstein in ihrem Aufwärtstrend erreicht und könnte jetzt in eine wohlverdiente "Sommerpause" in Form einer Korrektur bis 66,84 - 69,07 USD übergehen. An dieser Stelle würde der Cybersicherheits-Titel aus dem Nasdaq 100 wieder für Investments interessant. Das erste Signal für den Beginn einer solchen Korrekturphase wäre das Unterschreiten des alten Rekordhochs bei 74,35 USD.

Nachdem die Aktie aber in einem uneingeschränkten Aufwärtstrend steckt, sind noch einige Überraschungen auf der Oberseite möglich. Ein Ausbruch über 82,00 USD würde daher schon für die unmittelbare Fortsetzung der Rally bis 88,69 USD sprechen.

Fortinet Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)