FRESENIUS - Starke Barriere stellt sich der Kurserholung in den Weg

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 26,260 € (XETRA)

Übergeordnet dominiert weiterhin ein steiler langfristiger Abwärtstrend und von den Rekordhochs im Bereich von 80,00 EUR ist die Aktie von Fresenius natürlich weit entfernt. Kurzfristig hat sich dennoch auf der Unterseite ein breites Supportband zwischen 23,29 und 24,48 EUR etabliert.

Von der letztgenannten Marke stieg die Aktie in der vergangenen Woche in Richtung der wichtigen Kursbarriere bei 26,29 EUR an. Sollte diese in den kommenden Tagen durchbrochen werden, könnte sich die laufende Erholung bis 28,18 und darüber sogar bis an das Jahreshoch bei 29,71 EUR ausdehnen. Mehr ist der angeschlagenend Aktie allerdings derzeit nicht zuzutrauen.

Unter 25,00 EUR wäre dagegen bereits mit der Reaktivierung des Abverkaufs seit Anfang Mai zu rechnen und weitere Abgaben in Richtung 23,29 EUR einzuplanen.

Fresenius SE Chartanalyse (Tageschart)

