Thyssen-Krupp: Chance von 40,80 Prozent p.a.!

Am 7. Juli 2023 wurde das Wasserstoff-Joint-Venture zwischen der Thyssen-Krupp AG und Industrie De Nora unter dem Namen „Thyssen-Krupp nucera“ (TKN) an die Frankfurter Börse gebracht. Dabei ist TKN einer der weltweit führenden Anbieter von Elektrolyseanlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Der Bruttoerlös aus dem Börsengang in Höhe von rund 526 Millionen Euro fließt TKN zu und wird in das weitere Wachstum des Wasserstoffgeschäfts investiert. Die Mutter Thyssen-Krupp AG bleibt mit mindestens 50,2 Prozent an der Wasserstofftochter beteiligt. Darüber hinaus arbeitet die deutsche Bundesregierung an weiteren Subventionsinitiativen, die auch der Thyssen-Krupp AG zugutekommen. Der Stahlkonzern kann mit einer Förderung in Höhe von zwei Milliarden Euro rechnen, um seine Stahlproduktion grün umzubauen.

Zum Chart

Der Aktienkurs der Thyssen-Krupp AG hat sich nach der Anfang 2022 gebildeten Abwärts-Sequenz wieder gut erholt. Im September 2022 formierte sich ein Doppelboden, wo am 29 September 2022 bei 4,17 Euro das erste partielle Tief markiert wurde. Das zweite Tief der Formation ging am 3. November 2022 bei 4,43 Euro aus der Kursentwicklung hervor. Die darauffolgende Kursaufwertung war kurz und ist am 5. Januar 2023 in eine Seitwärtsrange auf höherem Niveau übergegangen. Diese Range wird von der Unterstützung bei 6,15 Euro und vom Widerstand bei 7,38 Euro eingefasst und erscheint immer noch intakt. Mittlerweile wurden beide Begrenzungen der Seitwärtsrange grob 6-mal getestet und nie nachhaltig über- oder unterschritten. Aus heutiger Sicht könnte die Unterstützung bei 6,15 Euro auch in der näheren Zukunft halten. Bis zur unteren Grenze des vorgestellten Inline-Optionsscheines bei 5 Euro hat der Kurs noch gute 31 Prozent Spielraum. Auch eine Kursexplosion bis zur oberen Barriere bei 10 Euro könnte aufgrund der momentanen Wirtschaftseintrübung als wenig wahrscheinlich betrachtet werden.