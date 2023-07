EQS-News: clearvise AG erhält Baugenehmigung für Solarpark Wolfsgarten

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Expansion

Pressemitteilung clearvise AG erhält Baugenehmigung für Solarpark Wolfsgarten Baubeginn für Solarpark Wolfsgarten im Oktober 2023

Netzanschluss für Anfang 2024 geplant

clearvise und ALTUS setzen damit die gute Zusammenarbeit fort Wiesbaden, 18. Juli 2023 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat die Baugenehmigung für den Solarpark Wolfsgarten erhalten. Der Solarpark mit einer geplanten Kapazität von rund 40 MWp wurde durch den Karlsruher Projektentwickler ALTUS geplant und wird im Oktober 2023 in Bau gehen. Der Netzanschluss ist im Frühjahr 2024 geplant. „Nach dem 10 MW Solarpark Heiligenfelde im Mai 2023 ist der Solarpark in Wolfsgarten bereits das zweite Projekt in kurzer Zeit, für welches unser Entwicklungspartner ALTUS trotz einiger Hürden die Genehmigung erlangen konnte“, freut sich Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, und ergänzt: „Wir danken allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz. Ein komplexes, großes Projekt wie Wolfsgarten zeigt, dass wir zu Recht auf die Entwicklungskompetenz der ALTUS vertrauen. Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Realisierung des nächsten Kooperationsprojektes Weisen II.“ Bereits 2021 hatten ALTUS und clearvise die Kaufverträge für die beiden Projekte unterzeichnet. Die beiden Solarparks Wolfsgarten und Heiligenfelde sind mit insgesamt rund 50 MWp Erzeugungskapazität ein weiterer wichtiger Baustein der clearSCALE 2025 Initiative. Diese hat neben dem Portfolioausbau das Ziel einer ausgewogenen Stromproduktion, hälftig aus Wind- und Sonnenenergie. Marco Eggensperger, Geschäftsführer der ALTUS Renewables GmbH, erklärt: „Mit Wolfsgarten konnten wir erneut zeigen, dass wir auch größere Projekte erfolgreich planen und umsetzen können. Dies ist nur mit einem erfahrenen Team möglich. Ich bin sehr stolz auf die Mitarbeiter der Altus, die für unseren Erfolg maßgeblich verantwortlich sind. Durch ihre Erfahrung in der Projektrealisierung hatte clearvise ein tiefes Verständnis für Hürden bei der Genehmigungsplanung dieses anspruchsvollen Projektes. Die Zusammenarbeit bewegt sich zu jederzeit auf Augenhöhe, was wir als mittelständischer Projektentwickler sehr zu schätzen wissen.“





Über clearvise Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Mit einer operativen Kapazität von über 300 MW produziert clearvise grünen Strom aus regenerativen Energieträgern. Auf Basis einer Drei-Säulen- Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an europäischen Wind-Onshore und PV-Anlagen profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt.





Über Altus Seit 2008 begleitet ALTUS als erfahrener Projektentwickler Windenergie- und Photovoltaikanlagen von der Planung bis zum Betrieb. Als Tochtergesellschaft der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG verfügt ALTUS über ein leistungsfähiges Netzwerk mit einem langjährigen Erfahrungsschatz, der die gesamte Bandbreite der erneuerbaren Energieversorgung abdeckt – vom einzelnen Windrad bis zum Gaskraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung. Im Jahr 2023 wurde die ALTUS AG zur ALTUS renewables GmbH umfirmiert.





