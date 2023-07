GNW-Adhoc: QIAGEN erweitert Angebot an digitalen PCR-Kits und -Dienstleistungen für Biopharma-Branche

^Neue Partnerschaft mit Niba Labs ermöglicht Biopharma-Kunden Zugang zu Dienstleistungen für maßgeschneidertes digitales PCR-Testdesign // Neues CGT Viral Vector Lysis Kit bietet standardisierten Workflow von Zelllysaten bis zur absoluten und präzisen Quantifizierung von Virustitern // Biopharma-Unternehmen setzen vermehrt auf digitale PCR-Technologie, um Sicherheit von Medikamenten und Effizienz im Entwicklungsprozess zu erhöhen VENLO, Niederlande, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Erweiterung seines Angebots an digitalen PCR-Lösungen (dPCR) zur Entwicklung von Zell- und Gentherapien in der Biopharma-Branche bekannt gegeben. Das Unternehmen bietet im Rahmen einer Partnerschaft mit Niba Labs Biopharma- Kunden Dienstleistungen für maßgeschneidertes digitales PCR-Testdesign. Darüber hinaus hat QIAGEN das neue CGT Viral Vector Lysis Kit auf den Markt gebracht, das einen standardisierten Workflow von Zelllysaten bis zur absoluten und präzisen Quantifizierung von Virustitern für mehrere Serotypen ermöglicht. Niba Labs ist ein Analyselabor mit umfassender Expertise in der Entwicklung digitaler PCR-Tests und der Probenverarbeitung. Dank der Partnerschaft von QIAGEN und Niba Labs können QIAcuity-Kunden die Erfahrung beider Unternehmen nutzen, um neue maßgeschneiderte Simplex- oder Multiplex-Assays für die Quantifizierung von Nukleinsäuren zu entwickeln und vorhandene qPCR-Tests für die Verwendung in der digitalen PCR zu optimieren. Niba Labs wird die Leistung der Assays überprüfen und sie nach GMP (Good Manufacturing Practice) validieren. Mit ihrem gemeinsamen Produkt- und Dienstleistungsangebot unterstützen QIAGEN und Niba Labs die Entwicklerinnen und Entwickler von Zell- und Gentherapien dabei, mögliche Ressourcenengpässe zu überwinden und enge Zeitpläne einzuhalten. ?QIAGENs Ziel ist es, innovative Lösungen bereitzustellen, die den sich verändernden Bedürfnissen der Biopharma-Branche gerecht werden", so Michael Scheffler, Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences PCR bei QIAGEN. ?Wir haben vor Kurzem unser digitales PCR-Portfolio für QIAcuity um neue Assays und Kits für Anwendungen in der Zell- und Gentherapie erweitert. Durch die Partnerschaft mit Niba Labs können wir unser Produktangebot für den Biopharma-Bereich weiter ausbauen und Kundinnen und Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Herausforderungen anbieten." ?Niba Labs entwickelt innovative Analyselösungen für die Biopharma-Branche mit Fokus auf Zell- und Gentherapien. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Überprüfung von Qualitätsmerkmalen wie Vektorgenom-Titer und Genomintegrität", erklärte David Dobnik, PhD, Chief Scientific Officer bei Niba Labs. ?Wir haben das Problem der Integrität des AAV-Vektorgenoms mit der Entwicklung eines fortschrittlichen dPCR-Multiplex-Ansatzes adressiert. Wir sind überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit QIAGEN modernste Analyselösungen für die Biopharma- Branche hervorbringen wird. Diese werden den sich verändernden Anforderungen der Branche Rechnung tragen und zur Weiterentwicklung ihrer Zell- und Gentherapieprodukte beitragen." Das neue CGT Viral Vector Lysis Kit für das digitale PCR-Instrument QIAcuity ergänzt das schnell wachsende digitale PCR-Portfolio von QIAGEN für die Biopharma-Branche. Es umfasst zehn QIAcuity Cell and Gene Therapy (CGT) dPCR Assays für die Quantifizierung von AAV-Titern (Adeno-assoziiertes Virus) sowie drei QIAcuity Residual DNA Quantification Kits für die Analyse der Verschleppung (Carryover) von Wirtszell-DNA. Das neue Kit bietet eine hohe Reproduzierbarkeit und kann Virusgenomtiter in Single- und Multiplex-Reaktionen bestimmen. Außerdem kann es gemeinsam mit den QIAcuity CGT dPCR Assays zur hochpräzisen Quantifizierung über einen breiten dynamischen Bereich eingesetzt werden. Damit ist es ideal für den Einsatz in der Arzneimittelentwicklung und der Qualitätskontrolle in der Produktion. ?Mit der Einführung unseres CGT Viral Vector Lysis Kit wollen wir ein einheitliches Protokoll für die AAV-Lyse bereitstellen. Es wird dazu beitragen, Workflows im Bioprocessing zu standardisieren und Standard Operating Procedures, die Qualitätskontrolle, sowie die Sicherheit weiter zu verbessern. Im Vergleich zu aktuellen Workflows ermöglicht das neue Kit zusammen mit unseren QIAcuity CTG Assays eine äußerst genaue Titration von Vektorgenomen, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit", so Scheffler. Biopharma-Kunden, die Therapien der nächsten Generation entwickeln, setzen zunehmend auf dPCR, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten zu erhöhen. Im Vergleich zur qPCR ist die dPCR-Technologie wesentlich sensitiver und genauer. Daher eignet sie sich besonders für zahlreiche Anwendungen in der Arzneimittelentwicklung - von der Arzneimittelforschung über klinische Studien bis hin zur Herstellung. Die digitale PCR-Plattform QIAcuity beruht auf der Verwendung von Nanoplatten, die eine Probe auf tausende winzige Partitionen verteilen und die Reaktion jeder einzelnen gleichzeitig auslesen. Dadurch lassen sich selbst die schwächsten Signale von DNA und RNA quantifizieren. Die Instrumente vereinen Partitionierung, Thermocycling und Bildgebung in einem einzigen Workflow, wodurch sich die Verarbeitungszeit von sechs auf zwei Stunden verkürzt. Die Instrumente sind in Versionen mit einer, vier und acht Platten erhältlich. Die Version mit vier Platten verarbeitet in einer Acht-Stunden-Schicht bis zu 500 Proben; die Version mit acht Platten arbeitet in derselben Zeit über 850 Proben ab. Weitere Informationen zur Zell- und Gentherapie mit der digitalen PCR finden Sie unter: https://www.qiagen.com/applications/pharma-biotech/applications/cell-and- gene-therapy Über QIAGEN QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.200 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. Forward-Looking Statement Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen (?forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und - 3 - ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter ?Risikofaktoren" in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat. Source: QIAGEN N.V. Category: Corporate Kontakte QIAGEN: Investor Relations Public Relations John Gilardi +49 2103 29 11711 Thomas Theuringer +49 2103 29 11826 Phoebe Loh +49 2103 29 11457 Daniela Eltrop +49 2103 29 11676 E-Mail: E-Mail: pr@QIAGEN.com ir@QIAGEN.com (mailto:pr@QIAGEN.com (mailto:ir@QIAGEN.co ) m)°