IRW-News: Legible Inc. : Legible nimmt die Brancheninnovatoren Michael und David Uslan, Executive Producer von Batman, als Berater unter Vertrag

IRW-PRESS: Legible Inc. : Legible nimmt die Brancheninnovatoren Michael und David Uslan, Executive Producer von Batman, als Berater unter Vertrag

Vancouver, British Columbia, den 18. Juli 2023 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen) freut sich sehr, die Ernennung der Herren Michael und David Uslan als strategische Berater bekannt zu geben.

Die Uslans, die für ihre Beiträge zur Unterhaltungs- und Verlagsbranche bekannt sind, verfügen über ein unschätzbares Fachwissen, welche die strategische Ausrichtung von Legible als weltweit erste browserbasierte eReading-Plattform, die dank verbesserter Inhalte, strategischer Partnerschaften und Markenexpansion ein modernes multimediales Leseerlebnis bietet, erheblich voranbringen wird. Ihr Input und kreatives Verständnis werden Legible im Rahmen seiner vor kurzem angekündigten Partnerschaft mit Kartoon Studios bei der Ausarbeitung völlig neuer Stan Lee-Geschichten maßgeblich unterstützen.

David Uslan meint dazu: Mit der von Legible entwickelten Technologie kann das Online-Lesen von Comicbüchern durch die Einbindung von Animation, Musik/Ton und Videos zu einem völlig neuen Erlebnis werden. Mit seinen gut durchdachten, überzeugenden Multimedia-Comic-Einbindungen verleiht Legible klassischen Sujets neue Strahlkraft und kann damit neue Leser in seinen Bann ziehen - und die Technologie ist noch dazu skalierbar und kann auf jedem beliebigen Gerät überall auf der Welt genutzt werden.

Michael Uslan fügt hinzu: Wir freuen uns darauf, nicht nur Comics zum Leben zu erwecken, sondern die kreative Technologie von Legible auch für konventionelle eBooks zu nutzen und damit Leser sowie Verlagshäuser in aller Welt zu erreichen.

Die Uslans haben eine enge Verbindung zum Erbe von Stan Lee, dem legendären Schöpfer von Spiderman und anderen Superhelden aus dem Marvel-Universum, und sind als Berater der Kartoon Studios (NYSE American: TOON) mit ihrem Stan Lee Universe und Comic-Con Museum tätig. Michael and David Uslan verband mit Stan Lee eine 50-jährige enge Freundschaft und Geschäftsbeziehung. Sie betrachten ihn noch heute als ihren Mentor und ihre Inspirationsquelle. Erst vor kurzem kuratierten sie mit Excelsior! The Life and Legacy of Stan Lee die weltweit erste Ausstellung über Lee, seine Mitstreiter und deren fantastische Arbeiten.

Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible, bringt seine Begeisterung über die Zusammenarbeit folgendermaßen zum Ausdruck: Die Zusammenarbeit mit Michael und David Uslan, zwei bewährten Größen der Unterhaltungsbranche, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Ihre langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des transformativen Geschichtenerzählens und ihr strategischer Scharfsinn harmonieren perfekt mit Legibles Vision, die digitale Lese- und Verlagslandschaft zu revolutionieren. Diese Ernennung ist ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig es uns ist, den Lesern immersive Erlebnisse zu bieten. Sie markiert auch einen entscheidenden Moment auf unserem Weg, ein narratives Powerhouse von globaler Bedeutung zu schaffen, und festigt Legibles Position an der Schnittstelle zwischen Literatur und Technologie.

Das Vater-Sohn-Duo ist in der Branche bestens bewandert und hat ein bemerkenswertes Gespür dafür, wie man kreative Visionen zu weltweit gefeierten Serien weiterentwickelt.

Emmy-Preisträger Michael Uslan hat mit seiner Pionierarbeit als Erfinder und Executive Producer der jahrzehntelangen Batman-Reihe und auch mit seiner Beteiligung an Filmen wie Constantine und National Treasure die Branche nachhaltig geprägt.

David Uslan kann auf eine beeindruckende Karriere in den Bereichen Produktion, Verlagswesen und Gaming verweisen und ist in namhafte Projekte eingebunden, wie etwa in die für den Emmy Award nominierte Comic-TV-Serie Sabrina: Secrets of A Teenage Witch und die demnächst erscheinende Drehbuchserie über das Leben der New York Yankees-Legenden Lou Gehrig and Babe Ruth in Kooperation mit Universal Television und Apple Plus.

Die Verstärkung des Legible-Teams durch die Uslans bietet Einblicke und Werte, die auf jahrzehntelanger Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Storytelling und wirtschaftlichem Erfolg beruhen. Ihr Fachwissen, gepaart mit ihrem riesigen Netzwerk an Branchenkontakten, wird Legibles Wachstumskurs beschleunigen und stärken. In einer innovationsfreudigen Branche wird ihr Rat von unschätzbarem Wert sein, während sich das Unternehmen von einer vielversprechenden Plattform zu einem einflussreichen Global Player im Bereich Digital Publishing und Digital Reading entwickelt.

Über Legible Inc.

Legible ist ein auf Bücher spezialisiertes Unterhaltungs- und Medienunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Millionen von Büchern für Milliarden von Lesern weltweit zugänglich zu machen. Dank Legible kommt jeder Nutzer eines internetfähigen Geräts über das innovative eReading jederzeit und überall in den Genuss eines völlig neuen Leseerlebnisses.

Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche geschaffen: eine browserbasierte B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für mobile Geräte, die einen internationalen Online-Buchladen und ein Lesesystem für das zukunftsorientierte Web mit hohem Wachstumspotenzial namens Legible.com unterstützt, und ein internationales B2B-eBook-Konvertierungs- und Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens Legible Publishing. Legible revolutioniert die digitale Verlagsbranche und sichert sich als Anbieter von innovativen Verlagsdiensten und globalen Leseerfahrungen für das 21. Jahrhundert entsprechende Marktanteile.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktdaten Legible

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T)

E-Mail: invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible und die Privatplatzierung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71367

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71367&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA52475E1060

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.