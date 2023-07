Trading-Chance Fresenius Medical Care: Diese Fahnenstange könnte jederzeit brechen

Werbung

Die Analysten sind für die Aktie keineswegs bullisch gestimmt, die Bewertung ist teuer, die Aktie markttechnisch überkauft: Es gibt nur wenige Argumente, die dafür sprechen, dass die Aktie von Fresenius Medical Care ihre Super-Rallye noch allzu lange fortsetzt. Eine hoch spekulative, aber für risikofreudige Trader hoch spannende Trading-Chance Short.

Gestiegene Kosten und fehlende Fachkräfte, dazu Druck vonseiten der Erstattungen: Die Gewinne des Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care waren bereits 2022 deutlich gefallen, für 2023 rechnet man damit erneut. Und auch, wenn 2024 aus Sicht der Analysten besser werden soll: Bis man auch nur den Gewinn pro Aktie der Jahre 2020/2021 wieder erreicht, wird es aus Sicht der Experten mindestens 2025 werden. Wenn nichts schiefgeht. Warum aber kaufen die Anleger dann so massiv?

Die Analysten sind skeptisch … und das zu Recht

Sie setzen darauf, dass die anstehende Abspaltung vom Mutterkonzern Fresenius in Form einer eigenständigen AG Wunder bewirkt. Kürzere Entscheidungswege ohne Rücksicht auf die Belange der „Mutter“, so soll es schnell zu einer massiven Verbesserung der Ertragslage kommen. Doch die Nachricht, dass Fresenius Medical Care in Zukunft auf eigenen Beinen stehen wird, ist schon Monate alt. Und trotzdem haben die Analysten ihre Sicht auf die Aktie nicht geändert … zu Recht.

Denn all die Probleme, mit denen sich Fresenius Medical Care derzeit herumschlägt, sind danach auch noch da. Und ob man in der Eigenständigkeit wirklich nennenswert bessere, den Gewinn befeuernde Entscheidungen treffen wird, ist völlig offen. Dementsprechend sehen die Experten die Aktie im Schnitt gerade einmal als eine schwache Halteposition. Unter den seit Jahresanfang vergebenen Einschätzungen finden sich zwei „Kaufen“-Empfehlungen, aber drei „Verkaufen“-Einstufungen, der Rest bewertet mit „Halten“. Und das durchschnittliche Kursziel? Das liegt bei 36,50 Euro und ist damit schon um gut 30 Prozent überboten. Nur zwei der derzeit 13 aktuellen Kursziele liegen überhaupt über dem momentanen Kurs.

Aktienkurs und Unternehmensgewinn laufen in gegensätzliche Richtungen

Hier laufen die Anleger also einem Traum nach, der sich keineswegs erfüllen muss. Bis zum Beweis des Gegenteils könnten die Bullen zwar einfach immer weiter kaufen. Aber erstens könnten die am 2. August anstehenden Quartalszahlen dazu führen, dass man schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt wird. Zweitens ist die Aktie jetzt derart heiß gelaufen, dass Gewinnmitnahmen auch ohne „bad news“ jederzeit möglich wären und diese „Fahnenstange“, die die Aktie vor allem in den vergangenen Tagen ausgebildet hat, beenden.

Quelle: marketmaker pp4

Dabei kann es gut sein, dass der am Freitag anstehende Abrechnungstermin am Terminmarkt die Aktie momentan zusätzlich „zieht“, hier sieht man oft eine Intensivierung starker Trends bis zum Abrechnungstag. Aber danach wäre dieses Zugpferd ausgespannt … für risikofreudige Trader eine interessante Gemengelage!

Short ist antizyklisch und damit hochspekulativ … aber eben auch chancenreich

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 70,131 Euro derzeit einen Hebel von 2,17 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 54 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 1,60 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Fresenius Medical Care lautet TT149Z.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 50,20 Euro, 52,60 Euro

Unterstützungen: 45,03 Euro, 42,60 Euro, 37,60 Euro, 36,22 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Fresenius Medical Care

Basiswert Fresenius Medical Care WKN TT149Z ISIN DE000TT149Z9 Basispreis 70,131 Euro K.O.-Schwelle 70,131 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,17 Stop Loss Zertifikat 1,60 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

