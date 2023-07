Gewinn von Goldman Sachs bricht ein - Weniger Erträge und hohe Abschreibungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Rückläufige Erträge und hohe Abschreibungen haben der US-Investmentbank Goldman Sachs im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 1,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,1 Mrd Euro) und damit 58 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Mittwoch in New York mitteilte. Die Gebühreneinnahmen im Investmentbanking brachen um ein Fünftel ein, die Erträge im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Anleihen und Rohstoffen sogar um ein Viertel. Auch der Zinsüberschuss schrumpfte etwas. Außerdem schrieb die Bank fast eine Milliarde Dollar auf Immobilien und auf Plattformen für das Privatkundengeschäft ab.

Die gesamten Erträge sanken im Jahresvergleich um acht Prozent auf rund 10,9 Milliarden Dollar, fielen damit aber höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Für drohende Kreditausfälle legte Goldman Sachs 615 Millionen Dollar zurück, acht Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal hatte die Bank allerdings sogar Risikovorsorge in dreistelliger Millionenhöhe aufgelöst.

Am Finanzmarkt sorgten die Nachrichten zunächst für keine größere Reaktion: Im vorbörslichen US-Handel pendelte der Kurs der Aktie um den Schlusskurs vom Vortag./stw/jha/