Mediobanca greift nach Privatbank Banca Generali

Bewegung in Italien

(Reuters) - Das italienische Geldhaus Mediobanca will die Privatbank Banca Generali für 6,3 Milliarden Euro übernehmen.

Bezahlt werden soll mit Anteilen, die Mediobanca am italienischen Versicherungsriesen Generali hält, wie die Großbank am Montag mitteilte. Ziel sei, Banca Generali in die Vermögensverwaltung von Mediobanca einzugliedern. Das Geschäft soll bis Ende Oktober 2025 abgeschlossen sein.

Mediobanca ist bekannt als Investmentbank und Kreditgeber der italienischen Industrie und wehrt sich derzeit gegen eine feindliche Übernahmeofferte des heimischen Rivalen Monte dei Paschi di Siena (MPS). Aus diesem Grund muss sich die Bank die avisierte Übernahme der Banca Generali von ihren Aktionären absegnen lassen, was für den 16. Juni vorgesehen ist.