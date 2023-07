Goldman Sachs Aktie im Plus – trotz Gewinnrückgang in Q2

Die Anteilsscheine der US-Investmentbank Goldman Sachs haben am Dienstag trotz eines Gewinnrückgangs im zweiten Quartal des laufenden Jahres zulegen können. Mit 342 Dollar je Aktie notiert am Nachmittag laut IG-Indikation ein Plus von 1,53 Prozent auf der Kurstafel.

Abschreibungen belasten – auch Investmentbanking-Geschäft rückläufig

Der Gewinn der Goldman Sachs Group ist im zweiten Quartal 2023 zurückgegangen. Der Wall-Street-Gigant musste eine Abschreibung in Höhe von 504 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit seinem GreenSky-Geschäft hinnehmen. Auch das Investmentbanking-Geschäft wurde durch geringere Transaktionsvolumina in Mitleidenschaft gezogen, hieß es.

Konkret wurde ein Gewinn von 1,07 Milliarden Dollar oder 3,08 Dollar pro Aktie mitgeteilt. Im Vorjahr konnten noch 2,79 Milliarden Dollar respektive 7,73 Dollar pro Anteilsschein erzielt werden.