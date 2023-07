AIXTRON - Wie verdaut die Aktie die schwachen Zahlen von TSMC?

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 30,400 € (XETRA)

Seit Ende letzten Jahres befindet sich die Aktie von Aixtron unterhalb von 32,21 EUR in einer breiten, hochvolatilen Handelsspanne. Dabei wurde die Unterstützung bei 24,27 EUR mehrfach attackiert, von den Bullen allerdings als Sprungbrett für steile Erholungen genutzt. Dies gelang zuletzt Ende April und trieb den Wert fast an das Rallyhoch an.

Seither wird dieser Kaufimpuls zur Seite hin korrigiert. Zuletzt stand man wieder den Hochs von Anfang Juli und Mitte Juni gegenüber und hatte damit eine kurzfristige Ausbruchschance vor Augen. Durch den Einbruch nach der Veröffentlichung des gekürzten Ausblicks von TSMC ist dieser Anstieg zunächst gestoppt.

Ausbruchschance vertagt, aber nicht vergeben

Mit dem heutigen Abverkauf hat sich an der bullischen Grundtendenz aber noch nichts entscheidend geändert, denn erst bei Kursen unterhalb von 29,00 EUR wäre der Anstieg seit dem Julitief bei 27,52 EUR nachhaltig unterbrochen. In diesem Fall dürfte ein Abverkauf an die Unterstützungszone zwischen 27,52 und 28,07 EUR belasten. Und erst darunter wäre der Anstieg seit Ende April gestoppt und damit die Ausbruchschancen vergeben.

Diese bestehen somit weiterhin und schon ein Anstieg über 31,00 EUR könnte die Bären auf dem falschen Fuß erwischen. Auch wenn die Lage durch den heutigen Einbruch getrübt ist, könnte ein solcher Konter zu einem Ausbruch über die letzten Hochs in Richtung der zentralen Barriere bei 32,21 EUR führen. Ein Ausbruch über das bisherige Rallyhoch könnte für eine Kaufwelle bis 34,00 und 34,50 EUR sorgen.

Aixtron Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)