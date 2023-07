Sherwin-Williams schüttet Dividende aus

Der amerikanische Chemiekonzern Sherwin-Williams Co. (ISIN: US8243481061, NYSE: SHW) wird seinen Aktionären am 8. September 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,605 US-Dollar ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record day ist der 18. August 2023. Mitte Februar 2023 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (0,60 US-Dollar) eine kleine Anhebung um 0,8 Prozent.

Auf das Jahr gerechnet schüttet der Konzern 2,42 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite von Sherwin-Williams liegt beim aktuellen Börsenkurs von 267,92 US-Dollar (Stand: 19. Juli 2023) bei 0,90 Prozent.

Sherwin-Williams ist 1866 gegründet worden und hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Holzlacken, Effektlacken, Klarlacken, farblosen Wasserlacken, Colorlacken und pigmentierten Wasserlacken spezialisiert. Die Artikel werden in eigenen Läden (Sherwin-Williams Paints) verkauft. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 5,44 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 25. April 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 477,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 370,8 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 werden am 25. Juli 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,89 Prozent im Plus (Stand: 19. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 69,03 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de