AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz fallen nach Exane-Abstufung - Volvo Cars steigen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Abstufung durch Exane BNP Paribas sind Aktien von Mercedes-Benz am Freitag vorbörslich zunächst unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate sanken die Papiere der Stuttgarter um bis zu 1,8 Prozent auf 70,25 Euro, bevor sie sich zuletzt etwas stabilisierten. Aktien von Volvo Car zogen nach einer Empfehlung indes etwas an.

Die Experten konzentrieren sich im Autobereich künftig auf "bezahlbare Premiummarken". Volvo Cars seien hier "the place to be", also genau das richtige Investment. Sie drehten ihre bisher negative Einstufung direkt in "Outperform". Bei Mercedes ruderten sie derweil auf "Neutral" zurück und kappten das Kursziel um 9 Prozent auf 83 Euro. Hier sei es für die Anleger Zeit für eine Verschnaufpause.

Mercedes-Aktien liegen 2023 mit 16,5 Prozent im Plus. Volvo Car stiegen derweil nur 1,5 Prozent./ag/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------