EQS-Adhoc: GoingPublic Media AG: Erwerb des Geschäftsbereichs „Markt und Mittelstand“ von der Weimer Media Group; geplante Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 GoingPublic Media AG: Erwerb des Geschäftsbereichs „Markt und Mittelstand“ von der Weimer Media Group; geplante Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage München, 21. Juli 2023 – Die GoingPublic Media AG plant im Rahmen eines Asset Deals den Erwerb des Geschäftsbereichs Markt und Mittelstand von der Weimer Media Group GmbH. Hierzu wurde am heutigen Tage ein entsprechender Letter of Intent (LOI) unterzeichnet. Zum Geschäftsbereich „Markt und Mittelstand“ (MuM) gehört zunächst das gleichnamige Magazin, das mittelständischen Unternehmern seit 1994 wesentliche Mehrwerte liefert. Laut Leseranalyse Entscheidungsträger 2022 (LAE) liegt die Crossmedia-Monats-Reichweite bei 313.000 Entscheidern (Basis: 3,07 Mio. Entscheidungsträger). Portal (www.marktundmittelstand.de), wöchentlicher Newsletter, Veranstaltungsformate wie der Mittelstandspreis der Medien (26.10.2023 in Frankfurt) oder der MuM Podcast ergänzen den Geschäftsbereich (Umsatz 2022 im niedrigen 7-stelligen Bereich). Für GoingPublic Media bedeutet der Erwerb der MuM einen Meilenstein in der Erhöhung der medialen Reichweite und Leserschaft, wovon auch die bestehenden Medien profitieren können. Konkret stärkt Markt und Mittelstand den cross-medialen (Magazin – Online – LinkedIn – Events) Bereich „Mittelstand“ unter der Kernmarke „Unternehmeredition“. Geplant ist eine Zusammenführung aller Aktivitäten mit Zielgruppe inhabergeführte Unternehmen und Mittelstand. Der Erwerb soll rückwirkend zum 1. Juli 2023 erfolgen. GoingPublic Media plant hierzu eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausnutzung der in der Hauptversammlung 2021 beschlossenen und bis 29. April 2026 geltenden Ermächtigung des Vorstands unter Ausschluss des Bezugsrechts für die Altaktionäre. Neben den neu geschaffenen Aktien soll die Weimer Media Group eine geringe bare Kaufpreiskomponente erhalten und nach der Transaktion voraussichtlich mit 25 bis 30 % an GoingPublic Media beteiligt sein. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Due Diligence, dem Ergebnis des Wertgutachtens für den Geschäftsbereich MuM sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats von GoingPublic Media. GoingPublic Media geht für das Geschäftsjahr 2023 von einem zweistelligen Wachstum ihrer cross-medialen Plattformen sowie schwarzen Zahlen aus. Aus der MuM-Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2023 bereits mit einem signifikanten Ergebnisbeitrag gerechnet. Ansprechpartner bei Rückfragen: GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de, Corporate Website: www.goingpublic.ag Über die GoingPublic Media AG: Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 30 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen (www.goingpublic.de; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 (physische/virtuelle/hybride) Events pro Jahr gegenüber. Die mehrsprachige (deutsch/chinesisch) Investmentplattform China/Deutschland (www.investmentplattformchina.de) bildet die Basis für die 2019 ausgegründete Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote: 70%). Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.



