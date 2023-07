HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

HBM Healthcare Investments publiziert Quartalsbericht per 30. Juni 2023 mit Kennzahlen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahrs 2023/2024



Rückgang des inneren Werts je Aktie (NAV) um 0.6 Prozent aufgrund ungünstiger Währungsentwicklungen

Ungeachtet des eingetrübten Marktumfelds sind attraktive Exits weiterhin möglich, wie verschiedene Beispiele im Portolio zeigen

Portfolio bleibt ausbalanciert und Wertschöpfungspotenzial ist intakt Ungünstige Währungsentwicklungen führen Ergebnis in die Verlustzone HBM Healthcare Investments schloss das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2023/2024 per 30. Juni 2023 mit einem Verlust von CHF 11 Millionen ab. Der innere Wert je Aktie (NAV) reduzierte sich in dieser Periode um 0.6 Prozent, während der Aktienkurs um 5.6 Prozent zurückging. In Investitionswährung verzeichnete das Portfolio im Berichtsquartal ein positives Ergebnis. Ungünstige Währungsentwicklungen gegenüber dem Schweizer Franken (US-Dollar -2.2 Prozent, chinesischer Yuan -7.3 Prozent und Euro -1.5 Prozent) schmälerten aber den NAV im Berichtsquartal um insgesamt 3.2 Prozent und führten das Ergebnis in die Verlustzone. Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen

Die privaten Unternehmen belasteten das Quartalsergebnis mit netto CHF 6 Millionen, dies bei negativen Währungsentwicklungen in Höhe von CHF 13 Millionen. Folgende Ereignisse standen im Vordergrund: Upstream Bio nahm USD 200 Millionen neues Kapital auf. HBM Healthcare Investments beteiligt sich mit insgesamt USD 10 Millionen in Tranchen an dieser Finanzierung. Aufgrund der Neubewertung stieg der Wert der bestehenden Beteiligung um CHF 12 Millionen. Weitere Wertanpassungen aufgrund von abgeschlossenen oder bevorstehenden Finanzierungen erfolgten bei 1000Farmacie CHF +2.4 Millionen), Farmalatam (CHF -6.9 Millionen) und Fore Biotherapeutics (CHF -2.4 Millionen). Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen Der Wert der börsenkotierten Unternehmen nahm im Berichtsquartal um netto CHF 9 Millionen zu. Negative Währungseinflüsse belasteten das Ergebnis dabei mit CHF 37 Millionen. Cathay Biotech, die grösste Position, vermeldete eine strategische Vereinbarung mit der China Merchants Group. Diese beteiligt sich mit bis zu RMB 6.6 Milliarden (rund CHF 800 Millionen) am Unternehmen, verpflichtet sich zur Abnahme grosser Mengen biobasierter Polyamide von Cathay und kooperiert im Bereich Forschung & Entwicklung. Obwohl der Aktienkurs von Cathay im Berichtsquartal leicht zulegte, resultierte aufgrund der negativen Währungsentwicklung insgesamt eine Nettowertminderung von knapp CHF 17 Millionen. Prometheus Biosciences wurde im April für USD 11 Milliarden von Merck & Co. übernommen. Prometheus entwickelt Therapien zur Behandlung der entzündlichen Darmerkrankungen Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn. Zudem stimmte Chinook Therapeutics im Juni einem Übernahmeangebot durch Novartis in Höhe von USD 3.5 Milliarden zu. Chinook entwickelt Therapien zur Behandlung von chronischen Nierenerkrankungen. Aus den beiden Übernahmen resultierte ein Gewinnbeitrag von insgesamt CHF 11 Millionen. Entwicklungen im Fonds-Portfolio Das Fondsportfolio belastete das Ergebnis im Berichtsquartal mit rund CHF 6 Millionen, davon CHF 4 Millionen aufgrund der Währungsentwicklung. Vermögensallokation

Das Portfolio bleibt gut ausgewogen mit einem Anteil börsenkotierter Unternehmen am konsolidierten Gesamtvermögen in Höhe von 44 Prozent (davon 26 Prozent vormals private Unternehmen), 35 Prozent private Unternehmen, 9 Prozent Fonds und 12 Prozent flüssige Mittel und übrige Vermögenswerte. Ausblick Das Marktumfeld bleibt geprägt von den Sorgen der Investoren rund um die Inflation, steigende Zinsen und eine sich abkühlende Wirtschaft. Auch die Währungsentwicklung sorgt zu Beginn des Quartals für weiteren Gegenwind. Für Unternehmen mit überzeugenden Studiendaten bietet dieses anspruchsvolle Finanzierungsumfeld aber auch Chancen. Sie profitieren bei Finanzierungsrunden und Übernahmen von einer hohen Nachfrage und attraktiven Angeboten, wie die Beispiele von Upstream Bio, Prometheus Biosciences oder Chinook Therapeutics zeigen. Cathay Biotech hat mit der erwähnten strategischen Vereinbarung mit der China Merchants Group eine solide Grundlage für weiteres Wachstum gelegt. Im August 2023 läuft zudem die Verkaufssperrfrist nach dem Börsengang ab, wodurch sich der Freefloat erhöht. Insgesamt bleibt HBM Healthcare Investments mit einem gut ausgewählten Portfolio und einer soliden Bilanz weiterhin bestens positioniert, um Opportunitäten zu nutzen und von positiven Marktimpulsen zu profitieren.

Der Quartalsbericht Juni 2023 ist auf der Webseite unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar. Kontakt Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

