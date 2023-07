Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Besuch in Tschechien

PRAG (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) trifft bei seinem Antrittsbesuch in Prag am Freitag mit seiner tschechischen Kollegin Jana Cernochova zusammen. Ein Thema dürfte eine mögliche Beschaffung von Leopard-Kampfpanzern in der Ausführung 2A8 sein. Die liberalkonservative Regierung in Prag hatte im Mai ihr Interesse erklärt, sich der deutschen Bestellung von 18 Exemplaren anzuschließen, um Kosten zu sparen.

Im Rahmen eines Ringtauschs hat Tschechien von Deutschland bereits die ersten von 14 Leopard-Panzern in der Ausführung 2A4 erhalten. Die Lieferung wird zudem einen Bergepanzer Büffel umfassen. Der Nato-Mitgliedstaat bekommt damit modernen Ersatz für an die Ukraine gelieferte T72-Panzer sowjetischer Bauart. Tschechien gilt als entschiedener Unterstützer der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Invasion.

Auf dem Programm von Pistorius steht zudem eine Blumenniederlegung an der Gedenkstätte für die Opfer der sogenannten "Heydrichiade". Damit sind die Terrormaßnahmen während der deutschen Besatzung nach dem Attentat auf den SS-Führer Reinhard Heydrich im Jahr 1942 gemeint./hei/DP/stw