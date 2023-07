Blackstone: Aktie dreht

Blackstone hat die magische Schwelle von einer Billion US-Dollar an Assets geknackt und schon allein deshalb im Bereich der alternativen Investments für Aufsehen gesorgt. Zwar enttäuschte der Gewinn im abgelaufenen Quartal, allerdings sieht der Vorstand Chancen für weitere Expansion und unterstreicht das hohe Vertrauen in die Investmentstrategie dieser US-Firma.

Technisch konnte im Zeitraum seit Sommer letzten Jahres am Ende des vorausgegangenen Abwärtstrends und im Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts ein Rounding Bottom vollzogen werden, Notierungen von 71,72 US-Dollar waren die tiefsten seit März 2021. Seither konnte Blackstone wieder in den Bereich von 105,00 US-Dollar zurückkehren und den vorausgegangen Trend beenden. Jetzt dürfte es keine große Schwierigkeit mehr werden, vielleicht sogar an die Höchststände aus 2021 zurückzukehren.

Alternativer Investmentmarkt wächst

Sollten der Blackstone-Aktie nun weitere Kapitalzuflüsse zukommen und das Wertpapier über 110,00 US-Dollar ansteigen, könnten dann anschließend Ziele bei 123,18 und 132,93 US-Dollar ausgerufen werden. Im Idealfall führt der Rounding Bottom zu einem Anstieg an die Verlaufshochs aus November 2021 bei 149,78 US-Dollar. Ein Kursrutsch unter den EMA 50 auf Wochenbasis bei 94,72 US-Dollar würde allerdings Zweifel an einem Trendwechsel wecken, Abschläge auf den EMA 200 bei 83,95 US-Dollar und womöglich noch die Jahrestiefs bei 71,72 US-Dollar sollten dann nicht ausgeschlossen werden.